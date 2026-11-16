Álvaro Uribe anuncia que el Centro Democrático insistirá en proyecto para aliviar los avalúos catastrales

El expresidente Álvaro Uribe Vélez informó este lunes, 16 de noviembre, a través de su cuenta en la red social X, que la bancada de congresistas del Centro Democrático retomará esfuerzos en el legislativo para impulsar un proyecto de ley enfocado en modificar el impacto de los avalúos catastrales en el país.

Álvaro Uribe reacciona al anuncio del presidente Abelardo De La Espriella: “Motivo de tranquilidad”

El exmandatario señaló que los congresistas de su colectividad buscarán dialogar tanto con el Gobierno nacional como con los demás partidos políticos para lograr la aprobación de esta iniciativa.

Según explicó Uribe, el propósito central de la propuesta es reducir lo que calificó como una “pesada carga” económica derivada de los actuales avalúos catastrales, advirtiendo que en diversas regiones del territorio nacional estos cobros se han vuelto “confiscatorios” para los propietarios.

Con este anuncio, el Centro Democrático vuelve a poner en el centro del debate legislativo el costo del impuesto predial y las actualizaciones catastrales, un tema que ha suscitado amplias discusiones entre distintos sectores políticos, gremios y autoridades locales en Colombia.

El exmandatario se ha mostrado muy activo en los últimos días frente al trabajo legislativo del Centro Democrático, específicamente en todo lo que tiene que ver con la Ley de Rescate Económico que publicó el Gobierno.

Precisamente, en la noche de este domingo, el exmandatario se pronunció y fijó su postura tras el anuncio del presidente Abelardo De La Espriella, de no gravar con más IVA a la canasta familiar.

“Buen anuncio del Presidente De La Espriella que no habrá IVA a la Canasta Familiar. Motivo de tranquilidad”, destacó el ex jefe de Estado en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Álvaro Uribe alerta por presión tributaria sobre restaurantes y empresas de servicios: pide bajar los impuestos en Colombia

El expresidente también ha puesto en el centro de la discusión económica la carga tributaria que enfrentan las empresas en Colombia.

A través de otra publicación, Uribe Vélez advirtió sobre las señales de preocupación que estaría mostrando el sector de restaurantes y otras actividades de servicios, en medio de las presiones sobre los costos de operación.

“Ojo impuestos: Colombia necesita bajarlos. Malas señales de restaurantes y otros servicios, cierran o reducen nóminas. Para mantener los costos laborales y crecer, se necesita bajar impuestos”, escribió Uribe.