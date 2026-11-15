ExminHacienda hace recomendación a Ley de Rescate Fiscal de De La Espriella, habla de “artículo muerto” y hace dura advertencia

A la Ley de Rescate Fiscal del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella le queda poco tiempo para estudiarse y aprobarse en el Congreso. Aunque tiene un mensaje de urgencia que le permite al Senado y la Cámara estudiarla al tiempo para ganar tiempo, el escenario no es tan sencillo.

De un lado- quizás el más importante- está el interés de los partidos políticos de trasquilar o hacerle grandes modificaciones al documento del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, porque consideran que algunos de los impuestos que se implementarían y otros que se elevarían, tocan fuertemente el bolsillo de los colombianos.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. Foto: YouTube @Canal Congreso Colombia

El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, tras escuchar las múltiples opiniones del contenido de la ley, hizo una fuerte recomendación al gobierno del presidente De La Espriella para avanzar de una vez por todas en la aprobación del documento.

“El componente IVA de la ley rescate está prácticamente muerto”, enfatizó Restrepo a través de su cuenta oficial de X.

Dijo que “más le vale al gobierno ir acordando con los grupos políticos una fórmula de compromiso para salvar lo esencial de la ley rescate,que es una reducción gradual del déficit fiscal primario hasta el 2030, para salvar así la viabilidad futura de la economía colombiana”.

A juicio de Restrepo, “el capítulo del IVA de la ley rescate se debe reemplazar por otros mecanismos ( fiscales o de gasto público) que tengan una capacidad de ajuste equivalente”.

En otras palabras, Juan Camilo Restrepo estimó que “lo que hay que salvar ahora es la credibilidad futura de la política fiscal más que elCapítulo del IVA . ¡El tiempo apremia!“.

Restrepo se refiere, entre otras, a la posición del expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático que han sido enfáticos en que no aprobarán una Ley de Rescate Fiscal si se toca el valor del IVA a la canasta familiar de los colombianos y, al contrario, plantea otras alternativas para conseguir los recursos que el Estado necesita para no desfinanciarse.

Álvaro Uribe y el ministro Miguel Gómez Martínez. Foto: Montaje El País: fotos de Colprensa y X@miguel_gomez_m

“Hay que buscar compensaciones para que esta reforma no tenga carga para los sectores sociales de Colombia”, manifestó Uribe Vélez tras sostener un encuentro con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez y su bancada del Centro Democrático este fin de semana.

“El Gobierno se llevó todas nuestras propuestas y seguiremos en ese diálogo”, remató. El objetivo: “Que esta reforma no afecte a los sectores sociales de la patria”.

El Partido Conservador está estudiando con lupa el alcance de la ley y ha sido claro en que no presentará una contraley, pero sí planteará modificaciones a la hora de su discusión en el Congreso. Por su parte, el Partido Liberal ha sido enfático en que también proponsdrá cambios, como ocurre con La U y Cambio Radical.

El problema es que la ley debe estar aprobada el 16 de noviembre y aún quedan varios días festivos y el inicio de la temporada navideña, un verdadero desafío para el gobierno de Abelardo De La Espriella.