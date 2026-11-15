Tensión en ‘cara a cara’ del presidente y cabecilla del Clan del Golfo: “Ya vas a ver lo duro que muerde el Tigre”

El presidente Abelardo De La Espriella no solo encaró a alias Primo Gay en Montería, sino también a un peligroso cabecilla del Clan del Golfo que fue detenido por la Fuerza Pública. La escena quedó registrada en un video y se alcanzaron a percibir los momentos de tensión entre el jefe de Estado y el criminal.

El protagonista fue Francisco Miguel Pacheco, conocido en el mundo delincuencial con el alias de Pata de Palo, el segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas, a quien el primer mandatario había advertido el 22 de agosto: “Tienen 17 días para someterse. Si no se someten, los voy a dar de baja”.

Fue abatido alias Negro Perea, uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo: Abelardo De La Espriella lo confirmó

Este sujeto fue detenido en las últimas horas, tras más de 23 años en la criminalidad, para que responda por aparente concierto para delinquir con fines de extorsión y homicidio agravado. Aunque en 2018 había sido privado de la libertad, aparentemente, retomó las armas para sembrar terror en el departamento de Córdoba.

En medio del ‘cara a cara’ se vivió un momento de alta tensión. De La Espriella le dijo al bandido: “Ya vas a ver lo duro que muerde el Tigre” y hubo una burla. Los acompañantes del jefe de Estado reaccionaron: “Ríase, bandido”.

En ese instante, el detenido tomó la palabra y recriminó por lo ocurrido.

El presidente Abelardo De La Espriella enfrentó a Pata de Palo, un cabecilla del Clan del Golfo con un historial criminal de 23 años. El delincuente se burló tras la advertencia del jefe de Estado: "Ya vas a ver lo duro que muerde el tigre". https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/HVhAEZwav2 — Revista Semana (@RevistaSemana) November 15, 2026

El primer mandatario no guardó silencio ante los reclamos del cabecilla: “Vamos a ver qué dicen los fiscales. ¿A probarte qué? No, no, no, no. Un presidente no dicta órdenes de captura. Yo lo que dije fue que había que capturarte porque tú eres un bandido y aquí estás por eso. Vas a ver lo que te viene. Bandido, miserable”.

El jefe de Estado concluyó: “Eso es lo que eres tú, un asesino. Ni siquiera te atrevas a dirigirme la palabra. Bienvenido a la Patria Milagro”.