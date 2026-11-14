Capturan en Montería a alias Pata de Palo, segundo cabecilla de estructura del Clan del Golfo

El presidente Abelardo De La Espriella anunció, a través de su cuenta oficial en la red social X, la captura de Francisco Miguel Pacheco, conocido bajo el alias de Pata de Palo.

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De acuerdo con el mandatario, la detención se produjo este sábado en zona rural del municipio de Montería, en el departamento de Córdoba, gracias a una acción de la Policía en el marco de las operaciones Aquiles y Agamenón.

Según la información divulgada por el jefe de Estado, Pacheco se desempeñaba como el segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, perteneciente al grupo armado del Clan del Golfo.

De La Espriella destacó que el detenido cuenta con un historial delictivo de más de 23 años y era el encargado de coordinar las operaciones de una red compuesta por más de 1.440 integrantes, divididos en ocho subestructuras criminales.

El mandatario señaló que alias Pata de Palo lideraba la expansión territorial de esta organización en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Bolívar y Sucre.

Entre las actividades ilícitas atribuidas a su mando se encuentran el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

Asimismo, las autoridades indicaron que el capturado tenía requerimientos judiciales vigentes por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

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El presidente recordó que el pasado 22 de julio, durante una rueda de prensa realizada en Montería, había declarado a Pacheco como un objetivo prioritario de su administración.

“Mi reconocimiento a nuestra Policía Nacional por este extraordinario resultado. ¡Que les quede claro a los narcoterroristas: los vamos a perseguir hasta desmantelar por completo sus estructuras criminales!”, señaló el mandatario al reconocer la labor de los uniformados de la Policía Nacional.

De La Espriella reiteró la postura de su Gobierno de mantener la ofensiva contra estas organizaciones hasta lograr su desmantelamiento total, afirmando que el temor frente a las autoridades ha cambiado de bando.

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Esta captura se suma a la notificada este sábado en Antioquia, donde fue detenido Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, cabecilla principal de las disidencias de las Farc, facción Calarcá, con antecedentes de vínculos criminales con el Clan del Golfo.

Por este criminal de 24 años, uno de los más buscados en Antioquia, las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 200 millones de pesos.

“Queridos antioqueños: la Fuerza Pública acaba de capturar en el norte de Antioquia a Primo Gay, criminal que usó distintos pelambres y que mucho daño ocasionó desde las estructuras donde delinquió en el frente 36 de Farc y en el Clan del Golfo. Uno más neutralizado”, dijo a través de X el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.