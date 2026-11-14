Explosión en Cali cerca de una estación de Policía: reportan un herido

Una explosión despertó a los habitantes de la Ciudadela Desepaz, barrio ubicado en el oriente de Cali, en la comuna 21.

Desde la Policía Metropolitana de Cali le indicaron a SEMANA que, en horas de madrugada de este sábado, 14 de noviembre, delincuentes a bordo de una motocicleta lanzaron un explosivo en las inmediaciones de la estación de Desepaz.

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Tras la explosión, un civil resultó herido; por fortuna, se encuentra fuera de peligro recuperándose en un centro hospitalario, hasta donde fue trasladado de urgencia.

La explosión también provocó daños materiales en la zona, como en la fachada de algunas viviendas.

El pasado miércoles, 11 de noviembre, también en horas de la madrugada, un explosivo fue lanzado contra las instalaciones de RCN en Cali. Ese ataque terrorista dejó solo daños materiales.

En un comunicado emitido ese miércoles, la Policía informó que el explosivo había sido lanzado por dos sujetos que también se movilizaban en una moto.

“Siendo aproximadamente las 03:35 horas de este miércoles, 11 de noviembre, se registró la detonación de un artefacto explosivo en la carrera 8 con calle 30, barrio Industrial de Cali, que afectó la fachada de las instalaciones del medio de comunicación. La explosión ocasionó daños materiales en ventanales y mampostería. No se reportan personas lesionadas. De acuerdo con la información preliminar, dos personas que se movilizaban en una motocicleta habrían abandonado un paquete en el lugar, el cual posteriormente generó la explosión. Esta información es materia de investigación”, informó la Policía.

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Horas después, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, rechazó ese atentado contra las instalaciones de RCN en Cali.

“La libertad de prensa es un pilar de la democracia y proteger a los medios de comunicación es proteger el derecho de todos los ciudadanos a estar informados. Rechazamos las amenazas contra los medios de comunicación en Colombia y, especialmente, el más reciente ataque con granada ocurrido en Cali. La violencia y la intimidación no pueden convertirse en herramientas para callar a quienes informan. Nuestra solidaridad con los periodistas y los medios de comunicación. Su protección debe ser un compromiso de todos”, dijo Toro a través de redes sociales, el pasado miércoles, 11 de noviembre.