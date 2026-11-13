El alcalde de Cali, Alejandro Eder, rechazó el atentado contra uniformados de la Policía Metropolitana ocurrido durante la noche del jueves 12 de noviembre.

El mandatario confirmó que un artefacto explosivo fue lanzado contra una patrulla del GOES y pidió a los ciudadanos entregar información que permita identificar y capturar a los responsables.

Alcalde rechazó el ataque contra los uniformados

Un nuevo hecho de violencia contra la Fuerza Pública se registró en Cali.

Durante la noche del jueves 12 de noviembre, una explosión cerca de la Escuela de Carabineros puso en alerta a las autoridades y motivó un pronunciamiento del alcalde Alejandro Eder.

A través de sus redes sociales, el mandatario expresó su rechazo al ataque contra los integrantes de la Policía Metropolitana y calificó lo ocurrido como un atentado terrorista.

“Rechazo de manera contundente el atentado terrorista contra uniformados de nuestra Policía Metropolitana, ocurrido anoche cerca de la Escuela de Carabineros”, manifestó Eder.

En su mensaje, el alcalde también entregó detalles sobre la forma en que se habría ejecutado la acción violenta. Según explicó, un artefacto explosivo fue lanzado al paso de una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

“La explosión fue provocada por un artefacto lanzado al paso de una patrulla del GOES, sin dejar personas heridas”, precisó.

Aunque el ataque no dejó lesionados, el hecho generó la reacción de las autoridades, que activaron los procedimientos correspondientes para atender la situación y verificar las condiciones de seguridad en el sector.

Rechazo del atentado terrorista contra uniformados de nuestra Policía Metropolitana en Cali. Foto: Redes sociales

El mensaje del alcalde a los responsables

En otro apartado de su pronunciamiento, Eder manifestó su respaldo a la Policía y advirtió que su administración no permitirá que este tipo de acciones violentas sigan generando temor entre los habitantes de la capital del Valle del Cauca.

“Acompañamos a nuestra Policía y reiteramos que no vamos a permitir que los terroristas sigan sembrando el miedo en nuestra ciudad”, afirmó.

El mandatario también informó que en el lugar se adelantaron los protocolos necesarios para garantizar la seguridad y habilitar la vía, luego de la explosión.

La explosión escuchada en el occidente de Cali habría sido ocasionada por un artefacto explosivo lanzado al paso de una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional. No se reportan personas heridas en este atentado terrorista. — Policía Metropolitana Santiago de Cali (@PoliciaCali) November 13, 2026

Además, aprovechó su mensaje para pedir la colaboración de los ciudadanos.

Según indicó, cualquier dato que permita establecer quiénes estuvieron detrás del atentado puede ser determinante para avanzar en las investigaciones y lograr su captura.

“Caleños, los invito a denunciar a la línea 123 cualquier información que nos permita identificar y capturar a estos criminales”, expresó.

Finalmente, el alcalde cerró su pronunciamiento con una advertencia dirigida a quienes perpetraron el ataque y reiteró que las autoridades continuarán con las acciones para encontrarlos.

“En Cali no vamos a ceder ante el terrorismo: ¡los vamos a encontrar!”, concluyó.

Las investigaciones deberán establecer quiénes fueron los responsables del lanzamiento del artefacto explosivo y las circunstancias en las que se produjo el ataque contra la patrulla policial.