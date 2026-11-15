¿Prohibir el uso de redes sociales hasta los 16 años? El debate que se avecina en el Congreso

Una de las grandes preocupaciones de los padres de familia en Colombia, y en varias partes del mundo, es el uso de las redes sociales en los menores de edad, especialmente en quienes tienen 16 años o menos, y los contenidos que pueden encontrar en ese mundo digital.

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Según expertos, el uso de dispositivos desde una edad temprana puede generar algunas condiciones en los seres humanos; asimismo, hay una alerta en varias partes del mundo porque se ha encontrado que se puede acceder fácilmente a contenidos de tipo sexual, que en algunos casos involucran a menores de edad, y hasta han llegado a ser usadas por los grupos armados ilegales para el reclutamiento.

Con esos argumentos, en el Congreso fue radicado un proyecto de ley estatutaria que propone que se prohíba el uso de redes sociales en los menores de 16 años en el país.

La iniciativa fue presentada por el senador Enrique Cabrales, del Centro Democrático, quien considera que en el país ya se han registrado varios de estos hechos, así como ciberacoso y en algunos casos hasta se asocia con temas de salud mental en los jóvenes.

Cabrales aclaró que solamente se busca prohibir el uso de las redes sociales más no del internet como tal. “Los niños interactúan detrás de las pantallas en muchos casos con personas que no sabemos quiénes son”, aseguró.

El senador del Centro Democrático reconoce que no ha sido fácil dar este debate, aunque otros congresistas ya se han sumado a este propósito y se han radicado iniciativas similares.

El proyecto está compuesto por 18 artículos con los que se busca que se prohíba el acceso a las redes sociales en menores de 16 años. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) entraría a regularlo, si llega a ser aprobado.

“Lo que le pedimos a las redes sociales es que tengan controles más fuertes para la verificación de edad, que para crear una cuenta se tomen todas las precauciones para que un niño no lo pueda crear fácilmente”, aseguró Cabrales.

Juanita Schvartzman, fundadora de Village to Raise en Colombia, dijo que más de 3.500 familias de más de 90 colegios del país respaldan esta idea. “Entre los 14 y 16 años es el momento más vulnerable en el cerebro de los niños”, señaló.

Schvartzman recordó el estudio de Human Rights Watch que encontró que los menores del país están siendo reclutados por grupos armados ilegales en varios departamentos a través de redes sociales.

Ella está de acuerdo con la prohibición de las redes sociales a partir de esa edad, porque considera que las medidas como los controles parentales, entre otras, hasta ahora no han funcionado. “Nuestros hijos quedan desprotegidos. La responsabilidad también es de las compañías”, afirmó.

Por su parte, el doctor Juan Pablo Llano, endocrinólogo pediatra, dijo que hay evidencias de la relación del uso de las redes sociales con mayores niveles de ansiedad entre otras condiciones de salud mental que deben ser tenidas en cuenta.

“Otra es el neurodesarrollo. El cerebro de un niño no debería tener un estímulo que sea continuo y permanente. Se necesitan pausas activas, momentos de aburrimiento, creatividad y desafortunadamente los dispositivos van en contra de eso”, alertó.

Quienes impulsan el proyecto piden que los debates comiencen pronto. En la foto de izquierda a derecha: los senadores Juan Caicedo, Enrique Cabrales; el representante Jesús Lorduy y Mónica Ávila Forero. Foto: Suministrada API

Llano mencionó que el uso de los dispositivos puede llevar a impactos en la concentración, el aprendizaje y otros procesos indispensables para los menores. Además, se ha encontrado que en algunos casos dispara la tasa de obesidad y sobrepeso, porque se reduce la actividad física.

“La tasa de desarrollo precoz es más alta. Dentro de las causas demostradas de por qué los niños y niñas se desarrollan antes de tiempo está la exposición a dispositivos como una de las causas más frecuentes”, afirmó Llano.

Esta discusión ya se ha dado en otros países como Australia, España, Reino Unido, entre otros.

La iniciativa se encuentra radicada en la Comisión Primera del Senado, a la espera de que sea citado el debate. Quienes la impulsan confían en que pueda comenzar pronto a discutirse, porque consideran que hay un riesgo grande en los contenidos en redes sociales para los menores de edad.