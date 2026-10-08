Proyecto que restringe redes sociales a menores de 14 años avanza en el Congreso: estos son los detalles

El proyecto de ley que busca restringir el acceso y uso de redes sociales a menores de 14 años en Colombia dio un nuevo paso en el Congreso, luego de que fuera radicada una ponencia positiva para primer debate en la Cámara de Representantes.
La iniciativa, identificada como el Proyecto de Ley 083 de 2026, establece que los menores de 14 años no podrán crear cuentas ni acceder a plataformas digitales diseñadas para uso general.
La medida hace parte de un paquete de disposiciones orientadas a reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes en internet.
El texto también plantea nuevas obligaciones para las plataformas. Entre ellas está la publicación de informes semestrales sobre contenido eliminado, las causas de las decisiones, los tiempos de respuesta y los recursos utilizados, así como informar de manera clara cómo funcionan sus algoritmos de recomendación, publicación y eliminación de contenido.
Otro de los puntos contempla que las redes deberán notificar a los usuarios sobre el uso de sus datos y obtener un consentimiento informado.
Además, el proyecto propone prohibir la creación de cuentas falsas, la difusión de información falsa con intención de manipular la opinión pública o afectar a personas naturales o jurídicas, y la retención de datos personales sin consentimiento.
La iniciativa establece un régimen sancionatorio a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Las plataformas que incumplan podrían enfrentar multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de una eventual suspensión temporal o permanente de sus operaciones en Colombia.
El proyecto también contempla que, cuando durante una actuación administrativa aparezcan indicios de explotación sexual, pornografía infantil, trata de personas o reclutamiento de menores, la información sea remitida a entidades como la Fiscalía, el ICBF y la Policía Nacional.
El siguiente paso será la discusión de la ponencia en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.