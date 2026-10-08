Proyecto que restringe redes sociales a menores de 14 años avanza en el Congreso: estos son los detalles

El proyecto de ley que busca restringir el acceso y uso de redes sociales a menores de 14 años en Colombia dio un nuevo paso en el Congreso, luego de que fuera radicada una ponencia positiva para primer debate en la Cámara de Representantes.

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Con la ley de rescate económico, que será radicada en septiembre en el Congreso, la expectativa es que el déficit baje a 7,2 por ciento del PIB. Foto: Alejandro Acosta-Revista Semana

La iniciativa, identificada como el Proyecto de Ley 083 de 2026, establece que los menores de 14 años no podrán crear cuentas ni acceder a plataformas digitales diseñadas para uso general.

La medida hace parte de un paquete de disposiciones orientadas a reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes en internet.

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Una investigación encontró una asociación entre crear cuentas en redes sociales al inicio de la adolescencia y un menor desempeño en lengua y matemáticas, aunque no prueba que una cosa cause la otra. Foto: DW

El texto también plantea nuevas obligaciones para las plataformas. Entre ellas está la publicación de informes semestrales sobre contenido eliminado, las causas de las decisiones, los tiempos de respuesta y los recursos utilizados, así como informar de manera clara cómo funcionan sus algoritmos de recomendación, publicación y eliminación de contenido.

Otro de los puntos contempla que las redes deberán notificar a los usuarios sobre el uso de sus datos y obtener un consentimiento informado.

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Un niño de 13 años posa en su casa mientras consulta redes sociales en su tableta en Sídney el 8 de diciembre de 2025. Australia prohibirá el acceso a las redes sociales a los adolescentes el 10 de diciembre de 2025, lo que supone una medida pionera a nivel mundial diseñada para liberar a los niños de la adicción a las redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Foto: AFP

Además, el proyecto propone prohibir la creación de cuentas falsas, la difusión de información falsa con intención de manipular la opinión pública o afectar a personas naturales o jurídicas, y la retención de datos personales sin consentimiento.

La iniciativa establece un régimen sancionatorio a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Las plataformas que incumplan podrían enfrentar multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de una eventual suspensión temporal o permanente de sus operaciones en Colombia.

El Capitolio Nacional de Colombia, sede del Congreso. (Colprensa - Álvaro Tavera) Foto: Álvaro Tavera

El proyecto también contempla que, cuando durante una actuación administrativa aparezcan indicios de explotación sexual, pornografía infantil, trata de personas o reclutamiento de menores, la información sea remitida a entidades como la Fiscalía, el ICBF y la Policía Nacional.

El siguiente paso será la discusión de la ponencia en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.