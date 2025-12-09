Suscribirse

Estados Unidos

Florida reimpulsa restricción: la ley de DeSantis que limita redes sociales a menores vuelve a estar vigente

La ley HB 3 vuelve a aplicarse en Florida tras levantarse la suspensión judicial, imponiendo nuevas restricciones al uso de redes sociales por menores.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

Periodista en Semana

9 de diciembre de 2025, 6:59 p. m.
Son muchos los usuarios que a diario usan redes sociales.
Autoridades de Florida empezaron a aplicar la ley que prohíbe cuentas en redes sociales a menores de 14 años. | Foto: Getty Images

El 25 de noviembre de 2025, un tribunal federal de apelaciones levantó la suspensión que había paralizado la aplicación de la ley HB 3 en el estado de Florida, lo que habilita formalmente su entrada en vigor.

De a cuerdo a lo que se informa en La Nación, a partir de ese momento, los menores de 14 años les queda prohibido tener cuentas en las redes sociales sujetas a la normativa, mientras que quienes tengan 14 o 15 años solo pueden acceder con el permiso explícito de sus padres o tutores.

Aunque la ley sigue bajo disputa legal por posibles violaciones a la libertad de expresión, su vigencia práctica ya fue reactivada.

Contexto: Gobernador DeSantis impulsa clubes conservadores en escuelas de Florida y desata una nueva controversia

Cómo funciona la ley de Florida que prohíbe redes sociales a menores de 14 años

Desde su aprobación en 2024, la HB 3 generó polémica por su alcance.

Define que ciertas plataformas consideradas “sociales” y caracterizadas por diseño adictivo, algoritmos de recomendación o alto uso entre menores, deben impedir que usuarios menores de 14 años creen cuentas, y obligar a eliminar aquellas ya existentes.

Para quienes tienen 14 o 15 años, solo se permite acceder con consentimiento parental.

Aunque la ley debía entrar en vigor el 1 de enero de 2025, su implementación se detuvo temporalmente tras una medida cautelar emitida por un juez federal, quien consideró que la normativa probablemente violaba los derechos de expresión protegidos por la Primera Enmienda, como se registra en Dallas News.

No obstante, en noviembre un panel del U.S. Court of Appeals for the Eleventh Circuit revirtió esa suspensión, autorizando su aplicación mientras continúa el litigio sobre su constitucionalidad.

En consecuencia, las plataformas deben implementar mecanismos de verificación de edad, terminar cuentas de menores de 14 años y requerir consentimiento parental para adolescentes de 14-15 años, bajo riesgo de multas de hasta US$50.000 por infracción.

Las leyes de Florida cambian el 1 de octubre
La normativa de DeSantis obliga a las plataformas a verificar la edad y eliminar perfiles de usuarios menores. | Foto: Composición Semana/ Getty

Qué implica para padres y plataformas la nueva restricción digital en Florida

Sin embargo, pese al aval judicial actual, la ley sigue siendo objeto de impugnaciones: los demandantes iniciales, entre ellos NetChoice y Computer & Communications Industry Association (CCIA), ya anunciaron su intención de representar la demanda.

Contexto: Florida rescata a 122 menores desaparecidos en una de las mayores operaciones infantiles del país: seis personas arrestadas

Este episodio plantea un dilema profundo. Por un lado, quienes apoyan la ley defienden su intención de proteger la salud mental, el bienestar y la privacidad de niños y adolescentes ante los riesgos del uso masivo e incontrolado de redes sociales.

Pero, por otro lado, sus críticos advierten que representa una interferencia estatal sobre derechos básicos de libre expresión y acceso a la información, especialmente compleja cuando se habla de menores.

En resumen, la HB 3 ya puede aplicarse en Florida, y sus reglas sobre redes sociales para menores son, en teoría, exigibles.

Sin embargo, su futuro permanece en manos de los tribunales. El debate sobre hasta qué punto el Estado puede regular el acceso digital de jóvenes y qué tan lejos puede llegar para protegerlos no ha terminado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Florida reimpulsa restricción: la ley de DeSantis que limita redes sociales a menores vuelve a estar vigente

2. Impactante video: sicario se hizo pasar por cliente y mató a quemarropa al dueño de un restaurante en Barranquilla

3. Venezuela inicia el pago del Bono Complementario Familiar en diciembre: monto y cómo reclamar el beneficio

4. Los cinco posibles destinos de Luisa Agudelo para 2026: se confirmó la lista de equipos

5. ¿María Corina Machado contempla el “exilio”?: esto reveló su exjefa de campaña desde Oslo, un día antes de la entrega del Nobel

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosFloridaLeymenores de edadRedes sociales

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.