El 25 de noviembre de 2025, un tribunal federal de apelaciones levantó la suspensión que había paralizado la aplicación de la ley HB 3 en el estado de Florida, lo que habilita formalmente su entrada en vigor.

De a cuerdo a lo que se informa en La Nación, a partir de ese momento, los menores de 14 años les queda prohibido tener cuentas en las redes sociales sujetas a la normativa, mientras que quienes tengan 14 o 15 años solo pueden acceder con el permiso explícito de sus padres o tutores.

Aunque la ley sigue bajo disputa legal por posibles violaciones a la libertad de expresión, su vigencia práctica ya fue reactivada.

Cómo funciona la ley de Florida que prohíbe redes sociales a menores de 14 años

Desde su aprobación en 2024, la HB 3 generó polémica por su alcance.

Define que ciertas plataformas consideradas “sociales” y caracterizadas por diseño adictivo, algoritmos de recomendación o alto uso entre menores, deben impedir que usuarios menores de 14 años creen cuentas, y obligar a eliminar aquellas ya existentes.

Aunque la ley debía entrar en vigor el 1 de enero de 2025, su implementación se detuvo temporalmente tras una medida cautelar emitida por un juez federal, quien consideró que la normativa probablemente violaba los derechos de expresión protegidos por la Primera Enmienda, como se registra en Dallas News.

No obstante, en noviembre un panel del U.S. Court of Appeals for the Eleventh Circuit revirtió esa suspensión, autorizando su aplicación mientras continúa el litigio sobre su constitucionalidad.

En consecuencia, las plataformas deben implementar mecanismos de verificación de edad, terminar cuentas de menores de 14 años y requerir consentimiento parental para adolescentes de 14-15 años, bajo riesgo de multas de hasta US$50.000 por infracción.

La normativa de DeSantis obliga a las plataformas a verificar la edad y eliminar perfiles de usuarios menores. | Foto: Composición Semana/ Getty

Qué implica para padres y plataformas la nueva restricción digital en Florida

Sin embargo, pese al aval judicial actual, la ley sigue siendo objeto de impugnaciones: los demandantes iniciales, entre ellos NetChoice y Computer & Communications Industry Association (CCIA), ya anunciaron su intención de representar la demanda.

Este episodio plantea un dilema profundo. Por un lado, quienes apoyan la ley defienden su intención de proteger la salud mental, el bienestar y la privacidad de niños y adolescentes ante los riesgos del uso masivo e incontrolado de redes sociales.

Pero, por otro lado, sus críticos advierten que representa una interferencia estatal sobre derechos básicos de libre expresión y acceso a la información, especialmente compleja cuando se habla de menores.

En resumen, la HB 3 ya puede aplicarse en Florida, y sus reglas sobre redes sociales para menores son, en teoría, exigibles.