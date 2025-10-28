Suscribirse

Estados Unidos

Gobernador DeSantis impulsa clubes conservadores en escuelas de Florida y desata una nueva controversia

El gobernador Ron DeSantis anunció una asociación estatal con Turning Point USA para promover clubes juveniles conservadores en las escuelas secundarias. Críticos alertan sobre un intento de adoctrinamiento político.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
28 de octubre de 2025, 1:33 p. m.
La iniciativa de DeSantis con TPUSA para llevar el “Club América” a las escuelas públicas ha generado críticas por su posible sesgo político.
La iniciativa de DeSantis con TPUSA para llevar el “Club América” a las escuelas públicas ha generado críticas por su posible sesgo político. | Foto: Composición Semana / Getty images

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, sorprendió con un nuevo movimiento político al anunciar una alianza oficial con Turning Point USA (TPUSA), organización conservadora fundada por Charlie Kirk.

La idea es que todas las escuelas secundarias del estado de Florida puedan crear un Club América, un programa de servicio y liderazgo que ha despertado críticas por su posible sesgo ideológico.

Contexto: Banda de ladrones colombianos capturados en Florida: un dron grabó el millonario robo que los delató

¿Qué es el Club América de Turning Point USA y qué promueve?

El Club América de Turning Point USA es una iniciativa de capítulos estudiantiles de secundaria bajo la organización Turning Point USA (TPUSA), que es una organización estadounidense de activistas juveniles conservadores.

El Club América busca empoderar a los jóvenes estudiantes para que expresen y promuevan valores patrióticos, proamericanos y conservadores.

Turning Point USA y sus capítulos de Club América promueven principios como la libertad, el libre mercado, un gobierno limitado y una visión conservadora sobre temas sociales y políticos.

Organizan reuniones periódicas donde los estudiantes pueden debatir y expresar sus opiniones conservadoras, además de participar en actividades políticas juveniles.

TPUSA se opone a movimientos como Black Lives Matter y a conceptos como la teoría crítica de la raza, y defiende el derecho a la posesión de armas y el uso de combustibles fósiles.

Club América es el brazo juvenil en escuelas secundarias de TPUSA que busca formar líderes estudiantiles conservadores, fomentando debates sobre libertad, patriotismo y valores conservadores, con un enfoque en enfrentar ideas progresistas en el ámbito educativo.

“Nos comprometemos a identificar, educar, formar y organizar a los estudiantes para promover la libertad”, afirma TPUSA en su sitio web.

¿Qué preocupaciones han expresado profesores y padres sobre Club América?

Profesores y padres han expresado varias preocupaciones sobre Club América de Turning Point USA (TPUSA), principalmente relacionadas con la creación de un ambiente tóxico y de división en las escuelas.

Se denuncia que TPUSA promueve discurso de odio y un ambiente de confrontación que puede generar intimidación, acoso y violencia entre estudiantes y docentes.

Un caso destacado fue una petición lanzada para disolver el capítulo de TPUSA en la Universidad de Rutgers, donde un profesor manifestó temor por la seguridad de su familia debido a amenazas atribuidas al grupo, y se acusó a TPUSA de incitar violencia y provocar miedo dentro de la comunidad educativa, tal y como lo describe FoxNews.

También hay preocupaciones sobre que el grupo fomenta mensajes intolerantes que afectan la inclusión y diversidad en los centros educativos.

Además, algunos profesores y estudiantes han denunciado que TPUSA promueve opiniones que pueden ser consideradas como misoginia, transfobia o intolerancia hacia minorías y grupos progresistas.

La organización tiene una reputación polarizadora por sus tácticas confrontativas y por elaborar listas de profesores a quienes acusan de impartir propaganda de izquierda, lo que ha generado preocupación acerca del acoso contra el profesorado.

Contexto: Ron DeSantis anuncia el reembolso de hasta 300 dólares a miles de ciudadanos: estos son los beneficiados

Las inquietudes provenientes de sectores académicos, activistas y observadores externos, giran en torno a la generación de ambientes de odio y división, amenazas de seguridad, acoso a profesores y estudiantes, y la imposición de ideas conservadoras que chocan con valores de respeto, diversidad e inclusión exigidos por la comunidad educativa.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Delantero de Selección Colombia se confiesa y pide llegar a Nacional: “Es lo que más quiero”

2. “Estamos librando una guerra”: la dura amenaza de Donald Trump a los cárteles de drogas en la región

3. El duro cuestionamiento del gobernador de Antioquia al Gobierno nacional por no girar la plata para la consulta de la Región Metropolitana

4. Predicciones del Niño Prodigio para hoy martes, 28 de octubre

5. Alertan presunta negligencia en la póliza del millonario contrato para mantenimiento de helicópteros MI17

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidoFloridaescuelaspolémica

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.