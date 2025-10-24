Suscribirse

Banda de ladrones colombianos capturados en Florida: un dron grabó el millonario robo que los delató

Las personas ahora están bajo custodia del ICE y son señaladas de varios delitos graves.

Redacción Mundo
24 de octubre de 2025, 10:25 p. m.
Los colombianos fueron identificados por la policía de Florida. | Foto: Tomada de Fox News/Oficina del Sheriff del Condado de Orange

Cinco colombianos, identificados por la policía de Estados Unidos, fueron detenidos y señalados de robar viviendas y negocios en el estado de Florida.

Un robo del grupo de connacionales fue capturado por una cámara dron de los agentes locales, por lo que se dio con el paradero de las personas y con su posterior arresto, el pasado lunes 20 de octubre, de acuerdo con los informes de las autoridades.

Según la policía local, el grupo de ladrones se enfocaba en atacar negocios asiáticos de la región.

Actualmente, las cinco personas están privadas de su libertad por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una cárcel del condado de Osceola.

Contexto: Tras operativo policial, los vendedores latinos se reorganizan en Canal Street

Los colombianos fueron identificados por los agentes como: Wendy Farias Suárez, Johan Beltrán Prieto, Laura Pedraza Sarmiento, Julio Lozano Trujillo y Elkin Cubillos Jiménez, quienes harían parte de un grupo de ladrones llamado South American Theft Group.

La Oficina del Sheriff del Condado de Osceola señala a los sospechosos —que residen en la ciudad de Kissimmee— de robo, hurto mayor y daños criminales.

Cropped view of a young Hispanic police officer standing outside his patrol car.
La policía logró el arresto del grupo completo de ladrones. | Foto: Getty Images

El grupo fue identificado por primera vez por la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough, según los agentes de Osceola.

Según las investigaciones, las personas habían estado inspeccionando casas y locales comerciales durante semanas en Florida Central.

Contexto: Grupo de vendedores ambulantes en Nueva York fue reprimido por agentes de ICE. Denuncian que ya no pueden trabajar por los operativos

Las oficinas del sheriff determinaron que los colombianos llevaron a cabo robos sofisticados, debido a que se paseaban por las calles y, disimuladamente, instalaban cámaras de vigilancia en sus objetivos. Para ello, se hacían pasar como jardineros y paisajistas.

Los agentes del condado de Hillsborough “rastrearon al grupo hasta los condados de Orange y Osceola, donde nuestros equipos colaboraron para derribar a esta tripulación”, dice un comunicado que fue compartido por la agencia policial al respecto.

La policía acudió al lugar luego de recibir una llamada alertando un ataque.
Los sospechosos están bajo custodia del ICE. | Foto: Getty Images

El lunes, dos miembros de la agrupación irrumpieron en una casa en el condado de Orange, momento que fue captado por un dron de vigilancia de la policía estatal.

Se produjo un operativo coordinado en el condado de Osceola y los cinco sospechosos fueron arrestados sin incidentes”, se lee en el informe.

Contexto: Ni ellos se salvan: ICE habría detenido a más de 170 estadounidenses en varias redadas. Piden al congreso que investigue

Los detalles establecen que las personas habían llegado al lugar con grandes bolsas de basura, ingresaron a la vivienda y salieron alrededor de 30 minutos después, con las bolsas llenas.

Más tarde, el grupo se reunió de nuevo en Kissimmee, donde la policía logró interceptarlos y ponerlos bajo arresto.

Las autoridades también aseguraron que las pertenencias robadas eran artículos de lujo, como carteras y zapatos, por más de 20.000 dólares.

1. Daddy Yankee habló de su nueva misión, luego de presentarse como “renacido”

2. ¿Habrá Ley seca en Colombia el 26 de octubre? Ciudades que confirmaron medida

3. “Los invito a defender a Colombia”: presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez Najar, en la clausura del Congreso de Camacol

4. Caso Uribe: “No parece ser objeto de casación”, el Grupo de los 38 defiende la absolución del expresidente Uribe

5. Gustavo Petro, desde la Plaza de Bolívar, respondió a EE. UU. por incluirlo en la lista Clinton: “No nos arrodillamos”

