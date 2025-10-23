Suscribirse

Estados Unidos

Ron DeSantis anuncia el reembolso de hasta 300 dólares a miles de ciudadanos: estos son los beneficiados

El estado aplicó una serie de reformas que obliga a algunas compañías a devolver dinero a sus clientes.

Redacción Mundo
23 de octubre de 2025, 10:49 p. m.
Aunque aún no ha anunciado su candidatura, se espera que DeSantis esté entre los principales contendientes que compiten por la nominación presidencial republicana el próximo año. (Foto de Scott Olson/Getty Images)
El gobernador de Florida, Ron DeSantis. | Foto: Getty Images

El gobernador del estado de Florida, en Estados Unidos, Ron DeSantis, anunció que la aseguradora de automóviles Progressive ofrecerá cerca de mil millones de dólares para reembolsar un monto determinado a los afiliados.

Según la información del gobernador, a cada persona le corresponderá un pago de alrededor de 300 dólares.

Los clientes de la empresa recibirán el pago a partir del 2026. | Foto: 123RF

Esta devolución responde a una serie de reformas que se han establecido sobre responsabilidad civil durante los últimos años. El dinero saldrá de las ganancias excedentes que ha obtenido la empresa de seguros, y empezará a ser repartido a los beneficiarios a partir del 2026.

Contexto: Nueva ley en Florida cambia las reglas para inquilinos y propietarios: así afectará sus contratos

Los reembolsos son una consecuencia de reformas legales, o tort reform, que fueron aprobadas entre el 2022 y el 2023. Estas eliminaron la provisión de “honorarios unidireccionales de abogados”, modificando el sistema de litigios de las aseguradoras estatales.

El gobernador DeSantis aseguró que las modificaciones hacen frente a lo que describió como un “infierno de litigios” en Florida.

Los conductores serán los beneficiados. | Foto: 123RF

Al mismo tiempo, detalló que, pese a que a nivel nacional las tarifas de seguros para carros están aumentando, en Florida se observa un fenómeno contrario. “El 78 % de nuestro mercado automotriz está compuesto por las cinco compañías principales”, dijo a la prensa. “Están experimentando reducciones debido a la disminución de los gastos de litigio”.

Contexto: Florida prepara un alivio fiscal millonario: así podrían recibir miles de dólares los propietarios

“Una parte significativa de lo que ahora se devuelve a los consumidores habría ido a los abogados, y esa es la realidad”, detalló el comisionado de seguros en Florida, Mike Yaworsky. Y agregó que está en conversaciones con otras empresas de seguros que también hayan excedido los límites de ganancias en los últimos tres años, para aplicar las mismas medidas de reembolso.

EE.UU.
Las tarifas de seguros en Florida han aumentado. | Foto: Getty Images

Varios propietarios de autos en el estado de Florida, que fueron entrevistados por la prensa local, declararon que sus tarifas del seguro no han reducido y que, por el contario, están pagando más de lo que antes hacían.

Contexto: SNAP en Florida para el 2025, conozca los nuevos montos y el calendario de pagos

“Progressive estima actualmente que superará el límite de ganancias legal que impone un estatuto de Florida para esta línea de negocios específica y se está preparando para devolver el exceso de ganancias a nuestros asegurados de automóviles personales de Florida, en consonancia con el objetivo de Progressive de brindar valor sostenible a nuestros clientes y cumplir con las regulaciones de Florida”, declaró, por su parte, un portavoz de la compañía.

