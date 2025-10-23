Ahora los arrendadores e inquilinos de Florida podrán intercambiar notificaciones legales, como aumentos de renta, renovaciones o terminaciones de contrato, mediante el correo electrónico.

La única condición es que ambas partes hagan un acuerdo por escrito. Con esto, se busca reducir la burocracia y modernizar los procesos inmobiliarios.

¿Qué establece la nueva ley?

La ley establece que los propietarios y los inquilinos deberán firmar un anexo al contrato donde autoricen el uso del correo electrónico como medio oficial de notificación.

Una vez acordado, cualquier aviso enviado electrónicamente tendrá validez legal inmediata, a menos que el receptor demuestre que no pudo recibirlo por un fallo técnico.

En caso de que una de las partes decida volver a los métodos tradicionales, deberá revocar su consentimiento por escrito.

Este cambio busca reducir costos y agilizar la comunicación entre ambas partes, eliminando la dependencia del correo postal certificado y las demoras habituales en los trámites físicos.

Los defensores de la medida aseguran que también aportará mayor transparencia, ya que cada correo enviado deja un registro de fecha y hora que puede servir como prueba en caso de disputas.

Sin embargo, algunos expertos advierten que la implementación podría generar brechas digitales, especialmente entre inquilinos mayores o con acceso limitado a internet.

Además, la norma considera que un correo se considera “entregado” desde el momento del envío, lo que podría acortar los plazos de respuesta y aumentar el riesgo de malentendidos si los mensajes terminan en carpetas de spam.

Para los propietarios, la nueva ley representa una oportunidad de modernizar la gestión de sus inmuebles, con menos papeleo y mayor eficiencia administrativa.

No obstante, deberán conservar pruebas del envío de los correos electrónicos y asegurarse de que las direcciones estén actualizadas y sean las que figuran en los contratos.

En términos generales, la reglamentación HB 615 no modifica los derechos fundamentales entre arrendadores e inquilinos, pero sí cambia la forma en que se comunican y notifican los actos legales.

Con esta medida, Florida se convierte en uno de los primeros estados de EE. UU. en reconocer formalmente el correo electrónico como medio legal válido dentro del sector inmobiliario.

Ahora todos los avisos con relación a aumentos, reparaciones o terminación del contrato podrán enviarse y recibirse vía email. | Foto: Getty Images

Otras leyes de vivienda aprobadas en Florida

El gobernador DeSantis ha firmado varias reglamentaciones sobre el tema de vivienda en este 2025, entre las que se encuentran:

Ley HB 7031: trata sobre la eliminación del impuesto sobre rentas comerciales.

trata sobre la eliminación del impuesto sobre rentas comerciales. Ley HB 913: para garantizar mayor transparencia en las transacciones de condominios.