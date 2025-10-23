Suscribirse

Estados Unidos

Nueva ley en Florida cambia las reglas para inquilinos y propietarios: así afectará sus contratos

La nueva ley firmada por Ron DeSantis permitirá que los inquilinos y propietarios de Florida se notifiquen legalmente por correo electrónico a partir de 2025, transformando por completo la manera en que se comunican los avisos de alquiler

Redacción Mundo
23 de octubre de 2025, 7:20 p. m.
Así puede detectar cámaras ocultas en las viviendas alquilada Airbnb con su smartphone.
La nueva ley en Florida permite que los contratos y avisos de alquiler se gestionen por correo electrónico. | Foto: Getty Images

Ahora los arrendadores e inquilinos de Florida podrán intercambiar notificaciones legales, como aumentos de renta, renovaciones o terminaciones de contrato, mediante el correo electrónico.

La única condición es que ambas partes hagan un acuerdo por escrito. Con esto, se busca reducir la burocracia y modernizar los procesos inmobiliarios.

Contexto: Florida prepara un alivio fiscal millonario: así podrían recibir miles de dólares los propietarios

¿Qué establece la nueva ley?

La ley establece que los propietarios y los inquilinos deberán firmar un anexo al contrato donde autoricen el uso del correo electrónico como medio oficial de notificación.

Una vez acordado, cualquier aviso enviado electrónicamente tendrá validez legal inmediata, a menos que el receptor demuestre que no pudo recibirlo por un fallo técnico.

En caso de que una de las partes decida volver a los métodos tradicionales, deberá revocar su consentimiento por escrito.

Este cambio busca reducir costos y agilizar la comunicación entre ambas partes, eliminando la dependencia del correo postal certificado y las demoras habituales en los trámites físicos.

Los defensores de la medida aseguran que también aportará mayor transparencia, ya que cada correo enviado deja un registro de fecha y hora que puede servir como prueba en caso de disputas.

Sin embargo, algunos expertos advierten que la implementación podría generar brechas digitales, especialmente entre inquilinos mayores o con acceso limitado a internet.

Además, la norma considera que un correo se considera “entregado” desde el momento del envío, lo que podría acortar los plazos de respuesta y aumentar el riesgo de malentendidos si los mensajes terminan en carpetas de spam.

Para los propietarios, la nueva ley representa una oportunidad de modernizar la gestión de sus inmuebles, con menos papeleo y mayor eficiencia administrativa.

No obstante, deberán conservar pruebas del envío de los correos electrónicos y asegurarse de que las direcciones estén actualizadas y sean las que figuran en los contratos.

En términos generales, la reglamentación HB 615 no modifica los derechos fundamentales entre arrendadores e inquilinos, pero sí cambia la forma en que se comunican y notifican los actos legales.

Con esta medida, Florida se convierte en uno de los primeros estados de EE. UU. en reconocer formalmente el correo electrónico como medio legal válido dentro del sector inmobiliario.

Las oportunidades para aplicar a esta lotería han cambiado la vida de muchos residentes que quieren más rebajas en los costos de compra y renta
Ahora todos los avisos con relación a aumentos, reparaciones o terminación del contrato podrán enviarse y recibirse vía email. | Foto: Getty Images

Otras leyes de vivienda aprobadas en Florida

El gobernador DeSantis ha firmado varias reglamentaciones sobre el tema de vivienda en este 2025, entre las que se encuentran:

  • Ley HB 7031: trata sobre la eliminación del impuesto sobre rentas comerciales.
  • Ley HB 913: para garantizar mayor transparencia en las transacciones de condominios.
Contexto: Titulares de visas H-1B ya no serán elegibles para hipotecas: el radical cambio en el mercado inmobiliario de Estados Unidos
  • Ley SB 948: por riesgo de inundaciones.
  • Ley SB 2500:incluye proyectos como fondos para el programa de Vivienda para Héroes Locales; presupuesto para el programa Mi Hogar Seguro; e iniciativas estatales y locales de vivienda asequible.

