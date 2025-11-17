Suscribirse

Estados Unidos

Florida rescata a 122 menores desaparecidos en una de las mayores operaciones infantiles del país: seis personas arrestadas

Las autoridades ampliaron que los menores fueron víctimas de desaparición, abusos y trata.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
17 de noviembre de 2025, 11:38 p. m.
x
La policía logró el rescate de un centenar de menores entre 23 meses de edad a 17 años. | Foto: Douglas Sacha/Getty Images - Tatiana Maksimova/Getty Images

Las autoridades del estado de Florida, en Estados Unidos, anunciaron el rescate de al menos 122 niños y niñas que estaban reportados como desaparecidos o bajo peligro. El fiscal general del estado, James Uthmeier, calificó la operación como uno de los mayores rescates infantiles en la historia del país.

“Depredadores de menores, manténganse alejados de Florida. No son bienvenidos aquí. Si vienen, los haremos responsables ante la ley con todo el rigor”, dijo el fiscal en medio de una conferencia a la prensa este lunes, 17 de noviembre, en horas de la mañana.

La información la anunció junto con el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, el Departamento de Niños y Familias de Florida y el Departamento de Justicia Juvenil de Florida.

De acuerdo con los detalles de Uthmeier, la operación —llamada “Home for the Holidays” (Hogar para las Fiestas)— se llevó a cabo en dos semanas, donde los oficiales que participaron, rescataron al centenar de menores vulnerables, principalmente en Orlando, Tampa Bay, Jacksonville y Fort Myers.

Contexto: Los pecados de Trump: los inéditos correos del depredador Jeffrey Epstein retratan al presidente y amenazan su futuro

Además, los agentes lograron el arresto de seis personas en relación con la desaparición, trata y abusos a los niños que lograron rescatar. El alguacil del estado William Berger aseguró que estos están siendo acusados de “actos lascivos hasta múltiples agresiones sexuales”.

El alguacil también declaró que en los próximos días se llevarán a cabo más arrestos.

x
James Uthmeier, fiscal general de Florida. | Foto: Getty Images

Las especificaciones del fiscal indican que los menores rescatados tienen entre 23 meses de edad a 17 años. Según el fiscal general de Florida, “muchos de estos niños han sido víctimas de formas indescriptibles”.

Contexto: Tragedia en Florida: misionero y su hija mueren en accidente aéreo en un viaje de ayuda humanitaria

“A estas alturas ya deberían saber que si vienen a Florida y pretenden tocar a nuestros hijos, si pretenden abusar de ellos, si pretenden manipularlos, si pretenden maltratarlos, aquí todos los vamos a perseguir con todo lo que tenemos”, sentenció Uthmeier.

Cropped view of a young Hispanic police officer standing outside his patrol car.
La policía arrestó a seis personas. | Foto: Getty Images

“Los vamos a encerrar el mayor tiempo posible y, en los casos de abuso sexual infantil que correspondan, solicitaremos la pena de muerte”, lanzó.

“Al recopilar información crucial, seguir cada pista y trabajar junto con nuestros socios federales, estatales y locales, logramos una misión unificada y obtuvimos resultados significativos: 122 niños y jóvenes están ahora a salvo, y eso es una victoria para todo nuestro estado”, declaró, por su parte, el subcomisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, Vaden Pollard.

“La Operación Hogar para las Fiestas es una prueba de lo que podemos lograr cuando nos unimos con urgencia y un propósito común para rescatar a los niños más vulnerables de Florida”, completó la secretaria del Departamento de Niños y Familias, Taylor N. Hatch.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alemania y Países Bajos definieron su presencia en el Mundial Norteamérica 2026: hubo goleadas

2. Aunque Petro afirma que no suspenderá bombardeos, Iris Marín le exige respeto por los menores de edad: “Deben prevalecer los derechos de los niños”

3. Cambio Radical revela estremecedora cifra de reclutamiento de menores: durante el Gobierno Petro ese delito aumentó en un 160%

4. FAA levanta los recortes de vuelos en 40 aeropuertos: vuelve la normalidad tras el caos del cierre federal

5. Florida rescata a 122 menores desaparecidos en una de las mayores operaciones infantiles del país: seis personas arrestadas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosFlorida

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.