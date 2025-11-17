Florida rescata a 122 menores desaparecidos en una de las mayores operaciones infantiles del país: seis personas arrestadas

Las autoridades del estado de Florida, en Estados Unidos, anunciaron el rescate de al menos 122 niños y niñas que estaban reportados como desaparecidos o bajo peligro. El fiscal general del estado, James Uthmeier, calificó la operación como uno de los mayores rescates infantiles en la historia del país.

“Depredadores de menores, manténganse alejados de Florida. No son bienvenidos aquí. Si vienen, los haremos responsables ante la ley con todo el rigor”, dijo el fiscal en medio de una conferencia a la prensa este lunes, 17 de noviembre, en horas de la mañana.

La información la anunció junto con el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, el Departamento de Niños y Familias de Florida y el Departamento de Justicia Juvenil de Florida.

🇺🇸‼️ | URGENTE — Autoridades de Florida rescataron a 122 niños víctimas de desaparición, abuso o trata y arrestaron a seis individuos, en una de las operaciones más grandes de este tipo en la historia de EE. UU., según el fiscal general James Uthmeier.



Con tono firme, Uthmeier… pic.twitter.com/vsoZ9zgYIV — UHN Plus (@UHN_Plus) November 17, 2025

De acuerdo con los detalles de Uthmeier, la operación —llamada “Home for the Holidays” (Hogar para las Fiestas)— se llevó a cabo en dos semanas, donde los oficiales que participaron, rescataron al centenar de menores vulnerables, principalmente en Orlando, Tampa Bay, Jacksonville y Fort Myers.

Además, los agentes lograron el arresto de seis personas en relación con la desaparición, trata y abusos a los niños que lograron rescatar. El alguacil del estado William Berger aseguró que estos están siendo acusados de “actos lascivos hasta múltiples agresiones sexuales”.

El alguacil también declaró que en los próximos días se llevarán a cabo más arrestos.

James Uthmeier, fiscal general de Florida. | Foto: Getty Images

Las especificaciones del fiscal indican que los menores rescatados tienen entre 23 meses de edad a 17 años. Según el fiscal general de Florida, “muchos de estos niños han sido víctimas de formas indescriptibles”.

“A estas alturas ya deberían saber que si vienen a Florida y pretenden tocar a nuestros hijos, si pretenden abusar de ellos, si pretenden manipularlos, si pretenden maltratarlos, aquí todos los vamos a perseguir con todo lo que tenemos”, sentenció Uthmeier.

La policía arrestó a seis personas. | Foto: Getty Images

“Los vamos a encerrar el mayor tiempo posible y, en los casos de abuso sexual infantil que correspondan, solicitaremos la pena de muerte”, lanzó.

“Al recopilar información crucial, seguir cada pista y trabajar junto con nuestros socios federales, estatales y locales, logramos una misión unificada y obtuvimos resultados significativos: 122 niños y jóvenes están ahora a salvo, y eso es una victoria para todo nuestro estado”, declaró, por su parte, el subcomisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, Vaden Pollard.