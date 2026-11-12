Aplazan por cuarta vez indagatoria contra Gloria Arizabaleta por intentar suspender a Petro

Por cuarta ocasión se aplazó la indagatoria que estaba citada para este jueves, 12 de noviembre, a las 9:00 a. m., en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema contra la excongresista Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, por la investigación relacionada con el intento de suspender al entonces presidente Petro por supuesta participación indebida en política.

SEMANA conoció que esta nueva prórroga se dio por motivos de salud que no le permitieron asistir a la exrepresentante a la Cámara; sin embargo, llama la atención que con esta ya es la cuarta oportunidad en la que se posterga el acto formal para comunicarle los cargos y las razones de la investigación en su contra.

Cero y van tres: vuelven a aplazar indagatoria contra Gloria Arizabaleta por caso Petro

La primera citación fue para el 2 de septiembre de 2026, pero no se llevó a cabo después de que la magistrada Cristina Lombana se declaró impedida para conocer el expediente, lo que obligó a suspender el trámite mientras la Sala reasignaba el caso por reparto al despacho del magistrado Misael Rodríguez.

La indagatoria quedó reprogramada para el 30 de septiembre, pero durante ese tiempo la exrepresentante designó a Luis Gustavo Moreno como su abogado. Antes de que llegara el día de presentarse ante la Corte Suprema, cambió su equipo de defensa, que ahora lidera el exfiscal Mario Iguarán.

Mario Iguarán, abogado de Gloria Arizabaleta. Foto: foto: guillermo torres-semana

Eso provocó que la diligencia se volviera a reprogramar para el 7 de octubre, con el objetivo de que Iguarán conociera el expediente de fondo y preparara la defensa, pero antes de que llegara el día presentó una recusación contra el magistrado Rodríguez, ponente del caso, alegando falta de imparcialidad y cuestionando sus actuaciones.

Esa nueva jugada de la defensa provocó que la Sala de Instrucción volviera a aplazar la indagatoria para resolver ese recurso.

Un par de días después, la Corte decidió rechazar de plano la recusación, reactivó el proceso judicial y volvió a programar la diligencia para este jueves, 12 de noviembre.

En esta oportunidad, la exrepresentante a la Cámara del Pacto Histórico presentó excusas médicas y volvió a aplazar la indagatoria en su contra por los delitos de presunta concusión, prevaricato y tráfico de influencias tras el intento de suspender al presidente Petro por supuesta participación indebida en política.

Por ahora, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no ha reprogramado una nueva fecha para la indagatoria contra Gloria Arizabaleta, a la espera de que finalice la incapacidad que tiene por los problemas de salud que estaría padeciendo.