Fuerte discusión entre ministro Alejandro Ordóñez y el magistrado de la JEP Gustavo Salazar: “Le pido respeto”

Una inusitada interrupción se presentó este jueves 12 de noviembre durante la intervención del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez Maldonado, en medio de la audiencia convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para la revisión del cumplimiento de la medida cautelar de protección a los comparecientes.

El magistrado Gustavo Salazar cuestionó la intervención del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez: “Acá no estamos para juzgar a la JEP”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/GpFqziJzqg — Revista Semana (@RevistaSemana) November 12, 2026

Mientras el jefe de la cartera política señalaba la falta de avances claros y concretos por parte de la JEP en la sanción de los máximos responsables de las Farc en “los crímenes más atroces” que se hayan presentado en la historia de Colombia.

“La JEP es legal, es constitucional, de eso no hay discusión, pero después de diez años de haber firmado el Acuerdo y de haber prometido en su momento que quienes lo suscribieron no habría repetición de la barbarie, que no habría impunidad, que habría reparación a las víctimas, el gran desafío que tiene la JEP es su legitimidad”, aseveró Ordóñez.

Alejandro Ordóñez, minInterior, advirtió que la Paz Total de Petro tiene al país nadando en coca. “Esa es la verdad pura y dura”

Justo en este momento, el magistrado Gustavo Adolfo Salazar interrumpió al ministro para señalarle que la audiencia no se había convocado para hablar de la legitimidad de la JEP.

“Señor ministro Ordóñez no vinimos acá para hablar de la legitimidad de la JEP. Entonces le pído que se limite al tema de protección (...) Usted está mencionando temas de legitimidad de la JEP”, indicó el magistrado.

Así fue la fuerte discusión entre el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, y el magistrado de la JEP, Gustavo Salazar: “Le pido el debido respeto”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/BYI6uQDifF — Revista Semana (@RevistaSemana) November 12, 2026

Frente a esto, el ministro le recordó que no estaba hablando del tema de la legitimidad. “No señor, yo tengo la palabra yo aquí. Entonces voy a solicitar que el señor ministro se atenta, pues me parece de mala educación que venga a poner en duda la legitimidad de la JEP”(sic), interrumpió el magistrado Salazar.

El ministro Ordóñez, guardando compostura, le pidió al magistrado “el debido respeto” y que lo dejara continuar con su intervención: “Permítame terminar la exposición para que quede clara y objetivamente lo que está pidiendo el Ministerio”.

Pero el tema no terminó ahí. Tras la finalización de la intervención de Ordóñez, el magistrado volvió a pedir la palabra para cuestionar lo dicho por el recién posesionado jefe de la cartera política.