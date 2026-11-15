Emiro Navarro no tuvo piedad con Valentino Lázaro en ‘Stream Fighters 5’: brutal pelea quedó en video

Emiro Navarro se enfrentó a Valentino Lázaro en la quinta edición de Stream Fighters, el evento de boxeo organizado por el streamer Westcol. El creador de contenido y actual participante de MasterChef Celebrity consiguió la victoria después de imponerse durante el combate, en el que su contrincante no pudo continuar compitiendo.

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La pelea generó expectativa entre los seguidores de ambos influenciadores debido a las diferencias que han tenido fuera de las redes sociales desde hace varios añños.

En varias ocasiones, los dos han manifestado públicamente que no mantienen una buena relación, por lo que su encuentro en el cuadrilátero concentró la atención de quienes siguieron el evento.

La presencia de Emiro Navarro también estuvo en duda días antes de la competencia, pues el influenciador había informado a sus seguidores que atravesaba complicaciones de salud durante su preparación física para el combate.

La situación generó preocupación entre sus seguidores, pero logró recuperarse y recibió la autorización de su médico para participar en el evento.

Emiro Navarro ganó el combate contra Valentino Lázaro

Durante el enfrentamiento, Emiro Navarro logró imponerse sobre Valentino Lázaro. El participante de MasterChef Celebrity tuvo un mejor desempeño en el cuadrilátero y consiguió que su rival no pudiera continuar con la pelea, por lo que fue declarado ganador.

Después de conocer el resultado, Navarro se arrodilló para agradecerle a Dios por la victoria. El creador de contenido había señalado previamente que, si conseguía ganar, dedicaría el resultado a su fe.

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Su mamá también llegó hasta el cuadrilátero para abrazarlo y celebrar el triunfo. Entre las personas que lo acompañaron estuvieron el extenista Robert Farah y el influenciador Sebastián Villalobos.

Una vez terminó el combate, Navarro agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido durante las semanas de preparación y reconoció el trabajo de Valentino Lázaro como contrincante.

Por su parte, Lázaro se refirió a su participación y aseguró que sabía que muchas personas no esperaban que ganara. Sin embargo, manifestó que disfrutó la pelea y que dio todo durante el enfrentamiento. También mencionó lo ocurrido en la edición anterior entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, al señalar que no quería abandonar su combate como sucedió en aquella ocasión.