Presidente De La Espriella reporta incautación de celulares y armas en cárcel de mujeres de Bogotá

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció a través de su cuenta oficial en la red social X los resultados de un operativo de registro y control ejecutado en la cárcel de mujeres El Buen Pastor de Bogotá.

Incautan cientos de celulares y armas en megaoperativo ordenado por Abelardo De La Espriella en cárcel de Cómbita

De acuerdo con el mandatario, la intervención fue ordenada directamente por su despacho y contó con la participación de 200 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), respaldados por miembros de la Policía Nacional.

El balance oficial publicado por el jefe de Estado arrojó un decomiso de un importante lote de equipos de comunicación y elementos prohibidos. En total, se incautaron 58 terminales móviles, 47 cargadores, 14 auriculares Bluetooth y dos parlantes.

Además, el reporte detalla el hallazgo de 12 armas cortopunzantes y diversas sustancias estupefacientes, discriminadas en 119,4 gramos de marihuana, 1,7 gramos de tusi y 1,5 gramos de cocaína.

El presidente De La Espriella enfatizó que la directriz de su administración consiste en “blindar el control penitenciario” para evitar que los centros carcelarios funcionen como centros de operaciones para coordinar actividades delictivas desde el interior.

La publicación generó diferentes reacciones entre los usuarios de las redes sociales. Mientras algunos ciudadanos respaldaron las medidas de control para restablecer el orden en las cárceles, otros cuestionaron el alcance de los hallazgos frente a problemáticas de seguridad más amplias y solicitaron intervenciones similares en otros establecimientos penitenciarios del país.

Este operativo se suma al realizado el pasado fin de semana en el establecimiento penitenciario El Barne, ubicado en el municipio de Cómbita, en el departamento de Boyacá.

Esta es la cruda radiografía de las cárceles, otra crisis que dejó Petro. Hacinamiento, sin agua, deficiencia en servicios de salud y escuelas del crimen

Para esa ocasión, el despliegue operacional contó con la participación de 300 funcionarios adscritos al Inpec y a la Policía Nacional.

De acuerdo con lo expresado por el propio Gobierno nacional, dejó al descubierto un arsenal de tecnología, dinero e insumos ilícitos con los que los internos continuaban vinculados al crimen organizado en el exterior.

Entre los elementos incautados se reportaron 264 teléfonos celulares, 456 tarjetas SIM y 24 dispositivos de conexión wifi, herramientas utilizadas, presuntamente, para coordinar extorsiones y otros delitos.

Las autoridades también decomisaron 91 armas cortopunzantes, más de 7 millones de pesos en efectivo, joyas de oro, varios kilogramos de estupefacientes (cocaína y marihuana) y alrededor de 800 litros de licor artesanal.

Estos operativos no son los primeros que se realizan en la nueva administración y se perfilan como el inicio de una serie de intervenciones estructurales en diversos penales del territorio nacional.