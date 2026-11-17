La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó un recurso de revisión que el excongresista y excontralor David Turbay Turbay radicó con la intención de dejar sin piso jurídico la condena por enriquecimiento ilícito en su contras tras recibir dinero del Cartel de Cali para su campaña política.

Dos decadas después de que la justicia condenó a Turbay en el marco del escándalo del Proceso 8.000, el excontralor General de la República sufrió un nuevo revés judicial en su intento de anular su sentencia por enriquecimiento ilícito, después de que recibió 50 millones de pesos de Export Café Ltda., una empresa fachada del Cartel de Cali.

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Con ponencia de la magistrada Myriam Ávila Roldán, sus colegadas de la Sala de Casación Penal rechazaron la revisión que presentó la defensa de David Turbay en contra de la condena dictada por un Juzgado Penal de Bogotá en 1999 y confirmada por el Tribunal Superior de la misma ciudad dos años después.

Ese proceso se remonta a mayo de 1994, cuano el entonces congresista recibió un cheque por 50 millones de pesos girado por la firma Export Café Ltda. Turbay explicó que ese dinero era de la venta a un tío suyo de un predio denominado La Arabia, en Cartagena, pero la justicia demostró que esa empresa era una de las fachadas utilizadas por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, para inyectar dineros del narcotráfico en campañas políticas.

La Corte Suprema de Justicia argumentó su decisión explicando que el recurso de revisión radicado por la defensa del excontralor General, tenía falla básicas como la falta de copias de las sentencias condenatorias de 1999 y 2001 ni la constancia de ejecutoría, requisito para que laCorte verifique la firmeza del fallo que buscaban anular.

Así mismo, la defensa habría citado causales de la Ley 906 de 2004 relacionada con el sistema penal acusatorio, cuando el proceso contra el exsenador se tramitó bajo la Ley 600 de 2000. La Corte también cuestionó el intentó de reabrir el debate sobre la credibilidad de un testigo y las pruebas, algo que no estaría facultado para ese mecanismo.

Por su parte, el magistrado Gerardo Barbosa, integrante de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, se declaró impedio para participar en esta decisión por la relación que tuvo en el pasado como abogado defensor de David Turbay Turbay.