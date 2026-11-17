SEMANA conoció en primicia que la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema imputará frente al Tribunal Superior de Bogotá al fiscal Delegado del Tribunal de Cundinamarca, Oscar Augusto Toro Lucena, el próximo jueves 19 de noviembre por el delito de prevaricato por acción en un proceso contra la administración pública.

En el detalle del proceso de la página de la rama Judicial apareció la fecha de la audiencia: “Mediante auto del 4 de noviembre de 2026, el suscrito magistrado, en ejercicio de las funciones de control de garantías, convoca a audiencia de formulación de imputación solicitada por el delegado de la Fiscalía General, para el próximo 19 de noviembre de 2026, a partir de las 2:30 p. m.”.

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El proceso se llevará a cabo en el despacho de Felipe Mendoza Rojas, el magistrado ponente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que se hará cargo de imputar al fiscal delegado ante el Tribunal de Cundinamarca, Toro Lucena.

Aunque hasta el momento se desconocen los hechos investigados, el cargo de fiscal delegado ante el Tribunal es el segundo escalón jerárquico más importante dentro de la entidad, ubicado por debajo de los fiscales delegados ante la Corte Suprema y por encima de los fiscales especializados, seccionales y locales.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es que la función que cumple en la actualidad Oscar Augusto Toro Lucena le da competencia exclusiva para investigar y acusar a funcionarios regionales y judiciales con fuero, como jueces de la República, fiscales de menor rango y funcionarios del CTI.

Así mismo, tiene la facultad de resolver los recursos de apelación y quejas contra las decisiones que tomen los fiscales seccionales y especializados, actuando como un superior jerárquico y teniendo la facultad de segunda instancia.

Este es el detalle del proceso que confirma la audiencia de imputación de cargos contra el fiscal Toro Lucena. Foto: Suministro

La extensa trayectoria

SEMANA conoció que Óscar Toro es un funcionario con una larga trayectoria dentro de la Fiscalía General de la Nación, donde ha estado adscrito a la Dirección Seccional Guainía - Vaupés y en la Fiscalía 6.ª delegada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Su nombre también figura como representante de los funcionarios ante la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía, trabajó como profesional de la Personería de Bogotá e integró en la década de los 90 el grupo de fiscales sin rostro que investigó el Proceso 8.000 y al Cartel de Cali.

Toro Lucena hizo equipo en esa época con el entonces fiscal Hermán Rincón Cuéllar para liderar la investigación sobre el ingreso de dineros del narcotráfico en la política colombiana. El proceso se concentró en los miembros del Cartel de Cali y en los particulares implicados, teniendo en cuenta que la Fiscalía no tenía competencia para investigar al entonces presidente Ernesto Samper.