El batallón de operaciones terrestres ubicado en la ciudad de Cúcuta se convirtió en escenario de un foco de corrupción que incluyó como protagonistas a un oficial y seis sargentos del Ejército. La trampa estaba, según la Fiscalía, en los viáticos.

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El capitán y los sargentos, todos en cargos administrativos, se inventaron —de acuerdo con la investigación de la Fiscalía— desplazamientos recorridos y comisiones que nunca existieron; además, le cobraron al Ejército los viáticos correspondientes a esos desplazamientos.

“Registros que habrían sido adulterados sobre supuestos desplazamientos de siete militares, quienes se encontraban en situaciones administrativas o que no cumplieron las comisiones de servicio reportadas en otras ciudades, fueron algunas de las inconsistencias detectadas en el manejo de los recursos destinados al pago de viáticos”, explicó la Fiscalía.

La investigación de la Fiscalía logró determinar que el oficial y los suboficiales presentaban informes sobre el cumplimiento de los traslados y otras actividades que nunca fueron autorizadas y de esta manera lograron apropiarse de, al menos, 10 millones de pesos, en solo cuatro meses del año 2025.

“Los investigados son el capitán Carlos Andrés Chía Sánchez, los sargentos primeros Julián Mauricio Alarcón Cely y Carlos Armando Bejarano Martín, los sargentos viceprimeros Édgar Armando Gamboa Ortega, y los sargentos segundos Javier Enrique Jiménez Ruiz, John Fredy Montenegro Garcés y Luis Eder Morales Sánchez”, advirtió el ente acusador.

Luego de recaudar todos los elementos de prueba y presentarlos ante un juez, lograron las órdenes de captura en contra de los seis uniformados, los presentaron ante la judicatura para imputar delitos como peculado por apropiación y falsedad en documento público. Ninguno aceptó su responsabilidad.

“En cumplimiento de sus cargos, al parecer, intervinieron en la elaboración, presentación y legalización de documentación relacionada con misiones de trabajo que justificaban sus supuestos desplazamientos a diferentes ciudades del país, con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de los viáticos”, señaló la Fiscalía.

Militares capturados por corrupción en viáticos del Ejército. Foto: Suministrada (API)

Luego de la imputación de cargos, el juez de control de garantías en la ciudad de Cúcuta ordenó una medida de aseguramiento no privativa de la libertad en contra de los siete uniformados que les prohíbe salir del país o mantener cualquier clase de comunicación con los testigos del caso.