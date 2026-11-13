Esta es la prueba de supervivencia de la subteniente del Ejército, Camila Pantoja, secuestrada por el ELN

En un video de más de dos minutos, la subteniente Camila Pantoja, quien está secuestrada por parte del ELN en Arauca, hizo un llamado al Gobierno para que su caso se solucione a través de una intervención humanitaria.

En el video, donde se le ve vestida de civil, la oficial abogó por que se dé una salida humanitaria a su situación y no por medio de un rescate de la Fuerza Pública.

“Papá, sé que es difícil, pero tienes que cuidarlas a todas y, aparte de eso, tienes que ayudar a que todo sea por ayuda humanitaria; si no, no los volveré a ver. Es por el bien de todos”, dijo la oficial en el video.

“Me quedo corta en palabras. Recuerden que los amo con todo mi ser. Tienen un recuerdo vivo siempre y llevo tu sangre en mi cuerpo, como me has dicho (…). No dejen de hacer sus cosas ni lo que más les gusta. Sigue con tu arte. Los amo por siempre”, concluyó en el video la subteniente Pantoja.

La uniformada, como lo reconoció el ELN, fue secuestrada por unidades armadas de la guerrilla en el departamento de Arauca.

Subteniente María Camila Pantoja Hernández, secuestrada por el ELN en Arauca. Foto: Suministrado a SEMANA.

Las pruebas de supervivencia de la oficial fueron entregadas por la guerrilla a una comisión humanitaria, que se encargó de recibir a los dos agentes del CTI de la Fiscalía que se encontraban secuestrados, quienes fueron dejados en libertad el pasado jueves, 12 de noviembre.

El presidente Abelardo De La Espriella ha ordenado una ofensiva de la Fuerza Pública contra la guerrilla del ELN.

Mayor general (r) Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Mora, desde el Fuerte Militar de Tolemaida, hizo un llamado a Estados Unidos para que en su nueva etapa de relaciones con Venezuela haga gestiones y se tomen medidas en la frontera del vecino país, con el fin de impedir el traslado de la uniformada hacia ese territorio.