Una tragedia marítima se registró en aguas de La Guajira luego de que se conociera una emergencia de una embarcación con varias personas abordo.

La embarcación cubría la ruta entre Puerto Bolívar y Punta Gallinas con 13 personas a bordo, entre ellas cinco menores de edad.

Armada busca desaparecidos tras accidente de una lancha en la Guajira. Foto: Armada

Las autoridades conocieron de la emergencia luego de que un familiar de uno de los pasajeros reportara retrasos en la llegada de la lancha.

Luego, los militares se lograron comunicar con alguien que estaba en la embarcación y quien informó que una ola ingresó a la lancha provocando que se inundara.

La información entregada por la Armada señala que las labores de apoyo a la embarcación que fue golpeada por la ola fueron atendidas por otra lancha que llegó a Punta Gallinas con cuatro personas a bordo, tres adultos y una menor de edad.

Posteriormente, otra embarcación que apoyaba las operaciones logró localizar y rescatar a dos adultos, además de recuperar el cuerpo de una menor de edad.

Armada en operativo de búsqueda tras accidente de una embarcación en la Guajira. Foto: Armada

De acuerdo con el balance preliminar, seis personas han sido localizadas con vida. Una menor de edad falleció y seis personas más continúan desaparecidas: tres adultos y tres menores de edad.

“Para fortalecer las labores de búsqueda, la Estación de Guardacostas de Santa Marta desplegó buzos especializados, mientras que la Capitanía de Puerto emitió un aviso a los navegantes para solicitar su colaboración y el reporte oportuno de cualquier información que permita avanzar en la ubicación de quienes permanecen desaparecidos”, dijo la Armada.

La Armada desplegó buzos para ubicar a los desaparecidos tras accidente en la Guajira. Foto: Suministrada a SEMANA

“Actualmente, seis personas continúan desaparecidas. La institución dispuso de personal especializado en buceo para apoyar las labores de búsqueda y rescate y mantiene las coordinaciones con las autoridades competentes y la comunidad marítima para obtener información que permita establecer el paradero de quienes aún no han sido localizados”, dijo el capitán de fragata, Juan David Rendón Zapata, comandante de la Estación de Guardacostas de Santa Marta.