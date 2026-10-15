Con apoyo del Comando Sur de EE. UU., la Armada decomisó cerca de tonelada y media de cocaína

La Armada confirmó que, con apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos, se logró la incautación de cerca de una tonelada y media de cocaína que tenía destino internacional.

Armada incautó cerca de una tonelada y media de cocaína. Foto: Armada.

Según la autoridad militar, “gracias a labores de inteligencia, en coordinación con la Dirección Antinarcóticos de la Policía y con el apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de los Estados Unidos (Jiatfs), la Fuerza Naval del Pacífico desplegó sus capacidades para interceptar esta lancha que navegaba de manera sospechosa por aguas del Pacífico centro, con destino a Costa Rica, transportando 47 bultos al parecer con alcaloides”.

Mujer policía muestra la prueba química que da positivo para cocaína. Foto: Armada

Asimismo, la Armada indicó que tres colombianos fueron capturados: “El personal capturado y el material incautado fueron trasladados a la Estación de Guardacostas de Buenaventura, donde funcionarios especializados de la Policía Nacional practicaron la prueba de identificación preliminar homologada (Piph). El procedimiento arrojó resultado positivo para 1.460 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 407 gramos de marihuana”.

Sobre las personas detenidas moviendo el millonario cargamento, la Armada informó que quedaron a disposición de la Fiscalía. “En el marco de las actuaciones judiciales correspondientes, a los tres capturados se les informaron sus derechos y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para que respondan por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”, señaló la Armada.

Capturados tres colombianos en operativo de la Armada. Foto: Armada

De igual modo, las autoridades señalaron que ahora se avanza en la investigación para determinar a qué organización al margen de la ley pertenecía el alcaloide decomisado o si, por el contrario, se trata de varios socios mafiosos que se unieron para gestionar el envío de la cocaína.