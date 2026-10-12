Armada interceptó una lancha Go Fast que transportaba 1.620 kg de cocaína y 51 kg de marihuana

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, destacó el importante resultado que alcanzó la Armada Nacional en el pacífico sur colombiano, tras incautar un importante cargamento de droga.

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De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, miembros de la institución interceptaron una lancha rápida tipo Go Fast, la cual transportaba 1.620 kilogramos de cocaína y 51 kilogramos de marihuana.

El jefe de Estado explicó que la embarcación se estrelló contra una unidad de la Armada Nacional, lo que le originó una avería que la llevó a hundirse.

En la acción fueron capturados tres tripulantes: dos colombianos y un ecuatoriano, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.

En el lugar también se incautaron un GPS y dos teléfonos satelitales.

En otro golpe reciente, la institución confirmó la captura de tres hombres señalados como presuntos integrantes de los comandos de frontera de las disidencias de las Farc en el Amazonas.

La operación se adelantó en conjunto con la Fuerza Aérea y la Policía Nacional en el área general de San Juan Bautista y gracias a información de inteligencia naval.

Allí, unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No.30 realizaron una operación en la cual capturaron en flagrancia a los presuntos integrantes de esta estructura criminal, por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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En una operación la Armada Nacional incautó 1.042 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en una embarcación por el río Meta, a la altura de Nueva Antioquia, en La Primavera, Vichada.

La operación se desarrolló con el apoyo del Ejército Nacional, la SIJIN de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Este resultado evitó la distribución de más de 2,5 millones de dosis de estupefacientes y el ingreso de más de 56 millones de dólares a las finanzas de las organizaciones criminales.