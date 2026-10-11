Fuertes combates entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc en Cajibío, Cauca

La Tercera División del Ejército Nacional confirmó los enfrentamientos que se presentan entre tropas de la Brigada 29 e integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

Fuerzas Militares bombardean campamento del frente 33 de las disidencias de las Farc en el Catatumbo, Norte de Santander

“Las unidades mantienen la presión operacional con el propósito de afectar las capacidades de esta estructura armada ilegal y fortalecer las condiciones de seguridad de las comunidades”, señaló la institución en un comunicado.

De acuerdo con información preliminar conocida por SEMANA, los combates en este sector de Cajibío dejan hasta el momento un miembro del grupo ilegal muerto y se está a la espera de la confirmación oficial.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), también alertó a la comunidad del municipio de Toribio para conservar la calma por lo combates que se presentan en este sector del departamento.

Según el CRIC, los enfrentamientos se presentaron desde antes de las 5:00 de la mañana de este domingo entre un grupo armado y el Ejército en las veredas Berlín, San Julián, Potrerito, La Pila y Natalá, entre los resguardos de Toribio y San Francisco, municipio de Toribio.

La organización indígena resaltó que los hechos reportados por la comunidad dan cuenta de un ataque contra la base del cerro Berlín. “Se reporta un fuerte intercambio de disparos, detonaciones de artefactos explosivos, la presencia de drones acondicionados con explosivos y de aviones de la Fuerza Aérea sobrevolando la zona y disparando desde el cielo de manera indiscriminada”.

Asesinan soldado profesional en un ataque con dron en la vereda Altamira, en La Vega, Cauca

El CRIC denunció que las comunidades de las veredas anteriormente mencionadas se encuentran atrapadas en medio de los enfrentamientos.

“Se solicita a la comunidad atender a las orientaciones de las autoridades y a proteger la vida. A los grupos armados legales e ilegales se les exige parar los enfrentamientos y respetar a la población”, señaló el CRIC en un comunicado.

La situación de orden público continúa generando preocupación en el departamento del Cauca. Este domingo se conoció también el asesinato del soldado profesional Luis David Arrieta Osorio en la vereda Altamira, del municipio de La Vega, Cauca.

Los hechos se registraron en la noche de este sábado, 10 de octubre, en medio de un ataque con un dron cargado con explosivos contra las tropas del Batallón de Montaña N.°4, cuando se encontraba realizando operaciones militares en el sector.