Asesinan soldado profesional en un ataque con dron en la vereda Altamira, en La Vega, Cauca

En la noche de este sábado, 10 de octubre, se registró un ataque con un dron cargado con explosivos contra las tropas del Batallón de Montaña n.°4, cuando se encontraba realizando operaciones militares en el sector de Altamira, del municipio de La Vega, en el departamento del Cauca.

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La Tercera División del Ejército Nacional confirmó que en medio del ataque, atribuido preliminarmente a las estructuras del ELN que operan en la región, fue asesinado el soldado profesional Luis David Arrieta Osorio.

“Rechazamos de manera categórica este ataque y denunciamos el empleo de artefactos explosivos lanzados desde sistemas aéreos no tripulados, una práctica que vulnera las normas del derecho internacional humanitario”, señaló la institución en un comunicado difundido por redes sociales.

Desde el Ejército Nacional expresaron sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del soldado profesional, y anunció que se dispuso de un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento integral y apoyo psicosocial a los seres queridos de Arrieta Osorio.

En el área donde ocurrieron los hechos se mantiene el despliegue operacional de las tropas dela Vigésima Novena Brigada, con el fin de fortalecer las operaciones militares y dar con los responsables de este hecho.

Hace unos días, en esta zona del país se presentó un hecho particular en medio de las operaciones militares, en medio de enfrentamientos entre Ejército e integrantes de la estructura Carlos Patiño.

Durante los combates fue asesinado el soldado profesional Idel José Torres Herrera. Sin embargo, la situación se agravó cuando el cuerpo del uniformado fue sustraído del lugar y se demoró varios días en ser entregado.

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De acuerdo con la institución, mientras se desarrollaba la situación, se presentó un ataque con drones y armas de largo alcance contra las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 4, adscrita a la Tercera División.

El Ejército rechazó categóricamente lo ocurrido y señaló que la manipulación, traslado y retención arbitraria de un cadáver en medio de un conflicto puede constituir una grave vulneración de las normas del Derecho Internacional Humanitario.

A finales de agosto también se reportó el asesinato de un soldado profesional y otros tres heridos tras un ataque de las disidencias de las Farc en Buenos Aires, Cauca. Los integrantes de esta estructura lanzaron explosivos desde un dron contra los uniformados, quienes adelantaban operaciones militares.

Un soldado muerto y tres heridos tras ataque de las disidencias de las Farc en Buenos Aires, Cauca. Foto: Diego Pineda

En el hecho fue asesinado el soldado profesional Alejandro López Quintero, pese a la atención médica inmediata prestada por enfermeros de combate, detalló el Ejército.

En ese momento, desde la Tercera División del Ejército Nacional también rechazaron este tipo de actos en contra de los uniformados que trabajan por la seguridad de la población en general.