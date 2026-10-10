El Ejército Nacional encontró una forma de mantener viva la memoria de los 69 uniformados que murieron en el accidente aéreo de Puerto Leguízamo, Putumayo.

Un monumento conmemorativo, entregado por el segundo comandante de la institución, el general Rodolfo Morales Franco, honra a las víctimas y reconoce la solidaridad de quienes ayudaron durante la emergencia.

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El monumento con el que el Ejército honra a los fallecidos

El Ejército Nacional rindió homenaje a los 69 integrantes de la Fuerza Pública que murieron en el accidente de un avión Hércules C-130, el 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, Putumayo.

La estructura conmemorativa recuerda a los 61 soldados, seis aviadores y dos policías que perdieron la vida en el siniestro.

Su develación hizo parte de una ceremonia organizada para honrar a las víctimas y mantener presente su memoria.

El segundo comandante del Ejército Nacional, general Rodolfo Morales Franco, encabezó la entrega del monumento con el que la institución rinde homenaje a los 69 uniformados fallecidos en el accidente aéreo de Puerto Leguízamo, Putumayo.

La estructura busca mantener viva la memoria de las víctimas del siniestro ocurrido el 23 de marzo de 2026.

La institución también destacó el papel de los habitantes de Puerto Leguízamo, quienes acudieron a prestar ayuda durante la emergencia.

Monumento entregado por el segundo comandante de la institución, general Rodolfo Morales Franco. Foto: Ejército Nacional

Un homenaje que también reconoce a la comunidad

La tragedia movilizó a habitantes, autoridades y organismos de socorro que participaron en la atención de la emergencia.

La solidaridad de la población fue uno de los aspectos resaltados por el Ejército durante el homenaje.

El segundo comandante del Ejército, brigadier general Rodolfo Morales Franco, exaltó y condecoró a personas que se destacaron por su solidaridad durante la emergencia.

Entre las historias que la institución ha resaltado está la de Jhan Trujillo, quien realizó siete recorridos en una motocicleta roja para ayudar a los afectados.

Jhan Trujillo fue reconocido por el Ejército Nacional por su solidaridad durante la emergencia provocada por el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, el 23 de marzo de 2026.

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Según un video difundido por la institución, el hombre realizó siete recorridos en una motocicleta roja para ayudar durante la emergencia.

De esta manera, la institución reconoció a quienes tendieron la mano para auxiliar a los afectados, en una jornada que dejó una profunda huella en Puerto Leguízamo.

Con el monumento, el Ejército rinde tributo a los uniformados fallecidos y deja un símbolo conmemorativo para recordar a las víctimas del accidente aéreo y a quienes ayudaron en medio de la emergencia.