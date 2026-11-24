El lunes 23 de noviembre, se registró un grave accidente de tránsito en la vía que comunica a Buenaventura con Buga. El hecho fue confirmado por la Policía de Tránsito Nacional, que entregó un reporte sobre él a SEMANA.

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Aunque las imágenes se viralizaron este martes 24, las autoridades confirmaron a este medio que el grave accidente, que dejó dos muertos y cinco heridos, ocurrió a principios de semana.

De acuerdo con el informe, la colisión se produjo entre una camioneta particular y un furgón. Ambos vehículos chocaron fuertemente. Algunas imágenes difundidas en redes sociales evidencian que, tras el impacto, la carrocería del vehículo particular quedó comprimida.

Bolsas de airbag estalladas tras un choque de tránsito. Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Precisamente, los ocupantes de los asientos delanteros de la camioneta fueron los más afectados. Las autoridades confirmaron que el conductor y su acompañante fallecieron en el lugar de los hechos.

Por su parte, tres ocupantes que viajaban en la parte trasera del vehículo resultaron heridos.

En el furgón transitaban dos personas que también resultaron lesionadas. Estos cinco sobrevivientes fueron trasladados a centros asistenciales de Buenaventura y Dagua para recibir atención médica y por el momento no se tiene información de ellos.

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Las causas del terrorífico accidente no han sido confirmadas; sin embargo, la Policía de Tránsito reiteró “la importancia de respetar las señales de tránsito, evitar adelantamientos en sitios prohibidos y mantener una conducción preventiva” en las vías.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Instituto Nacional de Medicina Legal reportaron que, hasta septiembre, hubo 7.460 personas fallecidas en siniestros viales en Colombia este año.

Esto representa un aumento cercano al 20% frente al mismo periodo del año anterior. Solo agosto de 2026 registró 927 muertes (un promedio de una víctima fatal cada 53 minutos). Estudios de movilidad advierten que, de mantenerse la tendencia, el país superará los 10.000 fallecidos y alcanzará cerca de 100.000 heridos graves al finalizar el año.