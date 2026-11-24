Este martes en la noche, Nariño, Putumayo, Caquetá y en algunas zonas del Huila hubo un apagón desde las 6:30 de la tarde y la Gobernación nariñense entregó un balance oficial sobre esta situación luego de llevar a cabo las investigaciones respectivas.

La Gobernación aseguró que lo ocurrido surgió de “una falla simultánea en los dos circuitos de interconexión de 230 kV entre las subestaciones San Bernardino, en el departamento de Cauca, y Jamondino, en Pasto”, con base en lo explicado por las Centrales Eléctricas de Nariño.

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En esa línea, enviaron un parte de tranquilidad a la ciudadanía y aseguraron que ya están en trabajos de restablecimiento progresivo del servicio de energía.

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, le confirmó a SEMANA que sobre las 7:40 de la noche el servicio de energía empezó a restablecerse paulatinamente en algunas zonas de Pasto y, posteriormente, Cedenar, la empresa de servicios públicos de la región, se puso al frente de las labores para restablecer el servicio.

“Las labores de restablecimiento se desarrollan bajo la coordinación del Centro Nacional de Despacho, con el acompañamiento técnico y operativo de CEDENAR”, dijo la Gobernación.

Sin embargo, es importante precisar que las causas reales del hecho siguen siendo materia de investigación por las autoridades. SEMANA conoció que el Ejército Nacional está al frente de estos trabajos para descartar un posible atentado.

Las causas siguen siendo materia de investigación y recomiendan ahorrar energía

La Gobernación dijo en su comunicado que “las causas de este evento se encuentran en proceso de identificación”, por lo que no han sido aclaradas a las 9:50 de la noche.

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Además, advirtieron a la ciudadanía de ahorrar energía en el transcurso de las horas para quienes lograban restablecer el servicio. “Se recomienda a la ciudadanía hacer un uso racional de la energía mientras se normaliza el servicio”, se lee en el comunicado.

“Las personas que dependen de equipos médicos eléctricos deberán activar sus sistemas de respaldo o, en caso de no disponer de ellos, contactar a los servicios de salud”, añadieron para finalmente insistir en mantener la calma en la región.

Se espera que con el pasar de las horas las autoridades confirmen las causas de este sorpresivo apagón que dejó sin energía a tres regiones del suroccidente del país.