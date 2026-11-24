Este martes, 24 de noviembre de 2026, Nariño, Putumayo, Caquetá y algunas zonas del Huila están sin energía eléctrica.

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, le dijo a SEMANA que las autoridades están investigando las causas; sin embargo, reportó que sobre las 7:40 de la noche el servicio de luz empezó a restablecerse paulatinamente en algunas zonas de Pasto.

Otras fuentes de la región confirmaron que la afectación inició aproximadamente a las 6:30 de la tarde de este martes.

Entretanto, el Ejército está realizando la verificación correspondiente para determinar las causas del apagón.

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