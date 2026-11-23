Un grave accidente se presentó en el municipio de Cajamarca, Tolima. A eso de las 6:45 p. m. de este domingo, 22 de noviembre, una tractomula arrolló a un vehículo y terminó chocando contra varios locales comerciales ubicados a un costado de la vía, en pleno casco urbano.

Tras el fuerte choque, cinco personas murieron y nueve resultaron heridas.

Tragedia en Cajamarca por tractomula que se estrelló contra viviendas y vehículos: 5 muertos y 9 heridos

Información preliminar da cuenta de que, al parecer, la tractomula se habría quedado sin frenos y terminó arrollando todo a su paso.

En redes sociales empezó a circular un video del instante en el que la tractomula descendió a gran velocidad por la vía principal de Cajamarca, segundos antes de arrollar a un vehículo y terminar chocando contra los establecimientos comerciales.

En las imágenes que captó una cámara de seguridad de la zona, se observa a un carro orillarse rápidamente, al parecer, tras percatarse de que la tractomula venía a gran velocidad.

A propósito, en redes sociales también circula el testimonio de un hombre, testigo del grave accidente en esa población tolimense.

“El man venía avisando. Desde allá me pasó por un lado; el man se quedó sin frenos y se metió a esa casa. El conductor está herido, pero hay una familia de un particular que sí está como paila”, dijo el hombre, que presenció todo.

Camilo Valencia, alcalde de Cajamarca, indicó que las personas que resultaron heridas son cinco hombres y cuatro mujeres.

“Es un momento muy doloroso para Cajamarca, para las familias, para toda la gente que estaba en este punto y en general para el municipio”, dijo Valencia en un video, poco después del accidente.

Las personas que resultaron heridas, entre ellas una mujer en estado de embarazo, fueron trasladadas a centros hospitalarios de Ibagué, teniendo en cuenta la gravedad de las lesiones.

Se espera que en el transcurso del día las autoridades emitan un pronunciamiento oficial sobre las causas puntuales de ese siniestro vial.