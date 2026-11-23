Un nuevo ataque terrorista se registró durante la mañana de este lunes 23 de noviembre en la estación de Policía de Curumaní, Cesar. Drones cargados con explosivos atentaron contra esta unidad policial, lo que ha causado pánico entre la ciudadanía que registró en varios videos aficionados estos actos violentos.

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Desde la Gobernación del Cesar rechazaron este tipo de actos de terrorismo por parte de los grupos armados y precisaron que respaldan a los integrantes de la Fuerza Pública.

“Rechazamos el ataque con drones contra la estación de Policía de Curumaní. El Secretario de Gobierno del Cesar ya va en camino a Curumaní con la Fuerza Pública para respaldar a la Policía, verificar la situación en territorio y tomar medidas inmediatas. En el Cesar no nos arrodillamos ante el terrorismo. Hay presencia institucional y respuesta inmediata”, señalaron.

Y es que este no es el único atentado reciente que sacude al departamento del Cesar. Todo inició cuando en horas de la noche del pasado sábado 21 de noviembre, al menos un soldado murió y otros 13 resultaron heridos tras el atentado con explosivos, drones y un presunto carro bomba que tenían como objetivo el Batallón Especial, Energético y Vial nº 2 del Ejército Nacional en el municipio de La Jagua de Ibirico.

Los uniformados heridos fueron trasladados hasta el hospital de La Jagua, pero en medio de la atención médica que les debían brindar, fuentes del Ejército y habitantes del municipio confirmaron que drones estuvieron sobrevolando el área. Una situación que generó zozobra y preocupación para quienes estaban cerca de las instalaciones del hospital.

Esta situación también encendió las alarmas de las autoridades frente a estas aparentes acciones terroristas y el riesgo en el que podrían estar inmersas las personas que viven a los alrededores del centro médico en Cesar.

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Mientras se dio este nuevo hecho amenazante, la Gobernación de Cesar confirmó en su cuenta de X una recompensa de 50 millones de pesos para dar con los responsables detrás del crimen de un militar y las heridas a otros 13 uniformados tras el ataque a la base en La Jagua.

La Gobernación anunció: “Tu información ayudará a dar con los responsables del ataque terrorista en La Jagua de Ibirico. Toda la institucionalidad está lista para recibirte. Absoluta reserva”.