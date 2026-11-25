Esta revista se contactó con uno de los hermanos del Ministerio Rastafari de Jehová, ubicado en Tuluá, Valle, para conocer la historia detrás de la sentencia de la Corte Constitucional que le ordenó al Ministerio del Interior reconocerlos como nueva entidad religiosa en Colombia.

Juan Pablo Gómez, uno de los representantes más visibles dentro de esta congregación, explicó que una expulsión de la iglesia María Luisa Piraquive, la líder religiosa que ha estado envuelta en varios escándalos judiciales, fiscales y mediáticos en Colombia, lo motivó a buscar una nueva entidad que le permitiera promulgar su religión.

Gómez explicó cómo funciona el Ministerio Rastafari de Jehová, cómo programan los encuentros, en qué creen y cuál fue la historia detrás de esa nueva comunidad religiosa que reconoció la justicia colombiana. Una expulsión de la iglesia de la reconocida líder religiosa María Luisa Piraquive los motivó a buscar el marco jurídico del Ministerio Rastafari.

El Ministerio Rastasfari de Jehová deberá ser reconocido como entidad religiosa en Colombia. Así lo ordenó la Corte Constitucional

SEMANA: ¿Cómo reciben esa decisión de la Corte Constitucional de reconocerlos como una nueva entidad religiosa en Colombia?

Juan Pablo Gómez, hermano del Ministerio Rastafari de Jehova: Primero que todo, darle gracias a Dios, siempre, porque son promesas que Dios nos ha hecho. Dios nos habló en profecías y Dios nos dio un cumplimiento de esas promesas, y esto ha sido como un avance. Igual queda mucho por avanzar todavía. La misma sentencia exhorta al Congreso de la República a seguir legislando sobre el asunto, y allí se tendrán que dar otras batallas propias de nuestra cosmovisión, que de todas nos falta por reclamar.

SEMANA: ¿Cómo pasa este tema espiritual a un proceso judicial?

J.P.G.: Tiene una trascendencia bastante espiritual y grande, porque, como tal, la comunidad nace de unas profecías que yo escucho en una congregación religiosa en la cual me invita un familiar, mi padre. Entonces yo comienzo a manejar paralelamente la creación de esa comunidad espiritual y la relación con otra comunidad espiritual, porque yo ya era rastafari, pero con la invitación de mi padre a una iglesia donde andaban con profecías, que era la iglesia de la señora María Luisa Piraquive, yo comencé a recibir instrucciones de la profecía.

No de los pastores ni del ministerio como tal, de ella, sino de la profecía, que comenzó a hablarme de que íbamos a comenzar a fundar aquí una comunidad. Con el tiempo, eso se volvió estigmatizante, porque incluso personas de la congregación de María Luisa llegaron a venir a profetizar aquí, en la comunidad que estamos nosotros, y eso a María Luisa no le gustó, no le gustó para nada, por ejemplo, yo comenzar a radicalizar mi posición rastafari, utilizando elementos de la simbología rasta en mis atuendos, en mi vestir (camisetas con diseño de marihuana).

Yo comencé a asistir a la iglesia radicalizando mi concepto de rastafari, y entonces me volví una persona non grata para la iglesia. Terminaron sacándome, me armaron un show, me armaron un complot jurídico, me armaron un montón de problemas, hasta que por fin se decidieron a expulsarme de la iglesia, y entonces en ese momento yo me quedo sin respaldo jurídico.

El magistrado Miguel Polo Rosero fue el ponente detrás de la sentencia que reconoció al Ministerio Rastafari. Foto: guillermo torres-semana

SEMANA: ¿Eso lo llevó a que su caso lo conociera la justicia?

J.P.G.: Me tocó comenzar a gestionar una batalla por la formalización del derecho a la libertad religiosa, coincidiendo también con que yo ya había demandado, dentro de las batallas que yo tuve con la iglesia de María Luisa Piraquive. Yo ya había comenzado paralelamente una demanda constitucional contra la ley 30, y la Corte Constitucional me había dicho que la vía abstracta, que es la demanda constitucional, no era la vía para reclamar la libertad religiosa, que yo lo que debía hacer era fundar un ministerio para poder reclamar todos los derechos propios de la libertad religiosa para el rastafarismo.

Y que si alguien se oponía, entre yo y el Ministerio del Interior o alguien, pues que yo tenía que resolver el asunto por medio de tutelas y derechos fundamentales, y eso es lo que pasó. Cuando yo ya comienzo a gestionar, cuando me quedo sin el respaldo de la otra iglesia, de la señora Piraquive, entonces yo comienzo a gestionar ya formalmente la fundación del Ministerio Rastafari de Jehová, que éramos una comunidad que veníamos en paralelo.

De hecho, muchas personas del Ministerio Rastafari de Jehová en algunas ocasiones han llegado a ir a la iglesia de María Luisa a escuchar profecías y todo ello, porque yo en su momento, mi relación con la iglesia de María Luisa era de una gratitud constante, porque allí estaba yo recibiendo los dones espirituales que me permitían traer aquí al Ministerio Rastafari las revelaciones y poder compartir con los compañeros, muchos de los compañeros también llegaron a participar de la iglesia de María Luisa.

SEMANA: ¿Qué pasó después?

J.P.G: Cuando a mí me sacan de la iglesia, todos quedamos por fuera, no solo yo, sino que, obviamente, mis amigos que iban a seguir yendo a visitar un lugar del que a mí me echaron, entonces allí es donde comenzamos ya la formalización, a presentar todos los esquemas.

El Ministerio del Interior nos dijo que no teníamos derecho por el simple uso del cannabis, de la ganja, le llamamos así nosotros religiosa y espiritualmente en la denominación rastafari y entonces me tocó ejercer la tutela.

La tutela incluso también me dijo que no, yo en ese momento, pues como todo esto era parte de un proceso espiritual, yo auténticamente acepté la derrota, yo le dije a Dios: “Señor, yo perdí, yo luché, me hice echar de la iglesia, todo lo que tú me dijiste lo cumplí al pie de la letra y perdí, ya no tengo nada que hacer” y acepté la derrota.

Con la gracia de Dios y el milagro se dio en que la Sala de Selección escogió la tutela por asunto novedoso y decidió estudiarlo; claramente, en el texto de tutela todo estaba contado, la historia de cómo fui expulsado de la iglesia y todo, entonces todo esto llamó la atención de la Corte Constitucional y dijo ‘vamos a estudiar este caso’ y gloria a Dios, ahí se manifestó un milagro gigante.

SEMANA: En resumen, a usted lo expulsan de una iglesia y termina con una nueva entidad religiosa…

J.P.G.: Cuando a mí María Luisa me echa de la iglesia, yo lo primero que hago es entutelarla a ella también para defender mi libertad religiosa, y ella va y explica delante de los jueces de la República que yo soy una “aberración”, que yo soy un seguidor y promotor del rastafarismo y que esa doctrina es aberrante delante de las doctrinas de ella.

Entonces nos pone a nosotros en una situación bastante complicada de cómo decir que yo soy una aberración, pero ella sí es, pues, la iglesia y yo soy la aberración, entonces necesitaba el reconocimiento estricto de que la libertad rastafari, la libertad espiritual rastafari, no es una aberración, sino que es una expresión legítima, cultural, espiritual, humana, y allí es donde se comenzó a dar como que esa necesidad de formalizar lo que ya existe.

SEMANA: ¿Para qué funciona la personería jurídica y los registros públicos de una entidad religiosa?

J.P.G.: Gozar de todos los derechos de la libertad religiosa, especialmente porque me están llamando una “aberración espiritual”, entonces yo no puedo quedarme con el título de ser una aberración y que eso esté escrito en los expedientes judiciales, entonces la señora María Luisa Piraquíve dice formalmente que el rastafarismo y Juan Pablo Gómez son una aberración.

Uno no se puede quedar con una tilde de esas puesta sobre la cabeza de uno, sino que tiene que salir a debatir jurídicamente que eso no es así, que nosotros no somos una aberración, somos una cosmovisión espiritual milenaria, diferente, incluso puede ser hasta más vieja que el mismo cristianismo. Hablando del consumo de ganja en la humanidad como forma ritual y espiritual, es más viejo que el mismo cristianismo.

SEMANA: ¿Cómo es el uso que ustedes le dan al cannabis como un ritual del Ministerio Rastafari de Jehova?

J.P.G.: Lo que pasa es que ser rastafari no es algo como de la mera expresión de culto, sino que es un estilo de vida que adapta al creyente. Entre ellos está la relación con el cannabis, con la ganja.

La ganja tiene una historia milenaria de beneficios espirituales para el hombre, que lo ayuda a meditar, que lo ayuda a estar tranquilo, que lo ayuda a sanar, incluso sanar problemas mentales o espirituales, que lo ayuda a tener una conexión con la naturaleza, con el espíritu de Dios.

Depende del acervo doctrinal de cada creyente la relación también con los frutos que va ofreciendo el don espiritual de la ganja en cada creyente. Entonces, ¿qué pasa? Nos tenemos que reconocer como personas que consumimos la ganja, y no porque queramos, sino porque nuestro estilo de vida depende de ello, ya que es nuestra creencia y nuestra sensación directa de vivir.

Es decir, si a mí me quitan la marihuana, yo dejo de ser yo. Si yo por alguna razón tengo que dejar de fumar o de consumir marihuana, si se ha vaporizado en alimentos, yo dejo de ser yo, pierdo mi personalidad. Porque entonces la marihuana tiene una facultad que se haga de cuenta como tener zapatos. Es una herramienta que a vos te ayuda a tener una mejor vida, a correr más rápido, a caminar sobre terrenos agrestes.

SEMANA: ¿Qué tiene de relevante la sentencia frente al uso del cannabis?

J.P.G.: Hasta el momento no había una sola sentencia que reconociera como tal el uso colectivo. Entonces, por ejemplo, una de las virtudes de esta sentencia como tal, frente a tantas sentencias que han salido que hablan de cannabis, es que en esta se reconoce estrictamente el empleo colectivo.

Hasta el momento se había dado un reconocimiento del fuero interno personal. Cada uno puede hacer lo que quiera, pero ya en este momento se reconoce la dimensión colectiva que tiene incluso la libertad religiosa.

La libertad religiosa, entonces, no es solamente que yo tenga derecho a consumir ganja para conectarme con Dios, para meditar, para sanar, sino también el derecho que yo tengo a hacerlo con otros hermanos u otro hermano, muchos hermanos.

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SEMANA: ¿Qué hacer frente al vacío jurídico que hay sobre el consumo y el porte de marihuana en Colombia?

J.P.G.: Hay un estatus jurídico bastante disperso de lo que es el cannabis; incluso la sentencia hace como un resumen allí de todo el estatus jurídico y central. Eso está regado. No hay un solo documento, decreto, ley que esté regulando el asunto.

Entonces, ¿dónde entra el protocolo que nos exige la Corte?, en traducir todo esto que está regado y que se reúne incluso dentro de la tutela a unos términos prácticos, es decir, enseñarle a la gente que este es el estatus legal en el que nos estamos desenvolviendo.

La sentencia ahora nos abre la puerta precisamente para lo que es el cannabis y la ganja, y el uso religioso, ¿cuál?, nos valida la custodia de la ofrenda de cannabis de la ganja. Un hermano tiene derecho a cultivar 20 plantas, y tiene derecho a traerlas al culto y entregárselas al Ministerio para que las custodie y las entregue de acuerdo a la necesidad espiritual de cada hermano.

Eso por un lado, pero nos ha dado la capacidad de custodiar ilimitadamente la cantidad de ganja que necesitamos y eso nos permite tener un protocolo amplio de uso. Si tenemos los abastecimientos, entonces podemos tener protocolo de que no se vende, no se cobra, se comparte gratuitamente como Dios nos la ha dado, de la tierra salió, la entregamos sin ningún costo.

Y, por el otro lado, también reconoce la Corte en uno de los párrafos que hay comunidades que cultivan muchas más plantas, muchas más de 20 en casos de coca y en casos de marihuana, por el valor cultural que dicha práctica tiene, por el capital cultural que ello significa para la nación.

SEMANA: ¿Qué postura tienen ustedes frente al problema de salud pública que se está volviendo el consumo y las adicciones?

J.P.G.: Tenemos que ser sinceros, hasta las redes sociales son adictivas y por eso están dándoles sanciones a los creadores de Google, de Facebook y de toda esa gente, porque crearon algoritmos diseñados para hacer adicta a la gente.

Entonces, en este caso podemos hablar de que volverte consumidor en sí mismo no es una situación nociva para el usuario. Nosotros no enseñamos que a Dios le haya quedado mal hecha la planta. Eso no lo vamos a enseñar nunca jamás. A Dios le quedó la planta perfecta.

¿Qué enseña la Biblia? Que todo es bueno para los hijos de Dios. Entonces, todo con su propio manejo es bueno para el usuario. Lo que sí debemos enseñar a la gente es cómo acercarse a la virtud, y ni siquiera lo enseñamos desde un punto de vista materialista, sino desde el punto de vista espiritual.

Esa virtud para nosotros es estar dentro de la alianza de Dios y que Dios nos guíe. Entonces ahí es donde entra que no asumimos que la ganja de por sí sola genere una adicción. Se puede generar una adicción psicológica, según lo reconocido en la misma ciencia, pero no es una adicción física.