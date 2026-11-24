El Ministerio Rastasfari de Jehová deberá ser reconocido por el Ministerio del Interior como entidad religiosa en Colombia. Así lo ordenó la Corte Constitucional que avaló la ponencia presentada por el magistrado Miguel Polo Rosero.

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La cartera política deberá, en los próximos diez días, adelantar todo el trámite para otorgarle la personería jurídica especial y realizar la inscripción al Registro Público de Entidades Religiosas.

Principalmente, todo lo relacionado con la celebración del sacramento de la Ganjah dentro del marco legal, “y al deber de la de la confesión religiosa de adoptar protocolos necesarios para sujetar su práctica a la normativa administrativa, policiva, penal y sanitaria vigente”.

(FILES) In this file photo taken on November 17, 2019 Visitors watch a mural by Portuguese artist Odeith depicting Jamaican singer Bob Marley during a guided visit to Quinta do Mocho neighbourhood in Sacavem, outskirts of Lisbon. - It's been four decades since Bob Marley's death, a period longer than the reggae icon's brief but potent life that skin cancer ended when he was 36. Yet Marley lives on as a voice of the dispossessed, the palpable vibrancy, spirit of protest and moral zeal of his songs including "One Love," "Redemption Song" and "I Shot The Sheriff" enduring in a way few bodies of popular music have ever done. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) Foto: AFP

Sin embargo, en el fallo de 34 páginas se establece que dicha entidad no podrá suministrarle cannabis a los niños, niñas y adolescentes.

“Instar al Ministerio Rastafari de Jehová para que adopte protocolos internos requeridos para asegurar que el uso sacramental para las Ganjah se desarrolle dentro de la normatividad administrativa, policiva, penal y sanitaria vigente, protegiendo, en especial, a los niños, niñas y adolescentes, en los términos expuestos”, indica uno de los puntos de la decisión.

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El alto tribunal también le comunicó los alcances de la decisión a la Policía Nacional, la Fiscalía General, los ministerios de Justicia y de Salud.

Esto con el fin de que estén enterados y no se realicen acciones que desconozcan las prácticas religiosas del Movimiento.

Puesto, que en muchos de sus sacramentos se utiliza el cannabis.

La Corte resalta que “como práctica religiosa de la confesión rastafari, puede celebrarse dentro del marco legal vigente, adopten las medidas necesarias para controlar, prevenir y mitigar los efectos asociados al uso ritual de cananabis”.

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Finalmente, pero no menos importante, la Corte Constitucional exhortó al Congreso de la República para que adelante los trámites y en cumplimiento de sus funciones “regule el uso ritual del cannabis por parte de las confesiones religiosas, con el fin de garantizar el ejercicio de la libertad de cultos en esta materia”.