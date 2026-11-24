Durante la mañana de este martes 24 de noviembre se conoció un documento en que la Procuraduría formuló pliego de cargos y llamó a juicio disciplinario al exministro del Interior Armando Benedetti, por las expresiones calificadas como “injuriosas” contra la entonces magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana, actual secretaria de Transparencia de la Presidencia.

Pero un mes antes de que se conociera esa decisión, el abogado Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia para la Justicia, cuestionó en medio de una cumbre judicial la demora de la Procuraduría en resolver el proceso disciplinario contra el exministro de Petro.

Procuraduría formuló pliego de cargos contra Armando Benedetti por llamar “loca demente” a la magistrada Cristina Lombana

Herrera manifestó durante esa Cumbre Internacional de Justicia que se llevó a cabo en Bogotá: “Me pregunto, y le pregunto al señor procurador general (Gregorio Eljach), por qué casi después de doce meses de que un ministro tildara a una magistrada de criminal y de delincuente, la Procuraduría todavía no lo ha sancionado”.

Casualmente, después de los interrogantes del director de la Corporación Excelencia para la Justicia, el ente de control expidió el pliego de cargos contra Benedetti después de llamar “loca”, “demente” y “delincuente” a Lombana en medio de un allanamiento que adelantaba a su vivienda en Puerto Colombia, Atlántico, en noviembre de 2025. Pero, ¿por qué se demoró la Procuraduría un año para avanzar en ese proceso disciplinario?

Lo que dice la decisión

El auto de 21 páginas con el llamado a juicio disciplinario contra el exministro dejó en evidencia el paso a paso procesal que tuvo la Sala Disciplinaria de Instrucción para avanzar en el proceso contra una de las fichas clave del gobierno Petro.

La revisión cronológica detalla que desde noviembre de 2025, la Procuraduría abrió indagación previa en este proceso, pero solo hasta el 18 de marzo de 2026, cuatro meses después, ordenó formalmente la apertura de la investigación formal. En ese tiempo también se recibieron certificaciones de Benedetti en MinInterior y se verificó la propiedad de su cuenta en la red social X.

El ente de control también tuvo que solicitar en esa época las certificaciones de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema sobre las actuaciones legítimas de sus funciones de la entonces magistrada Lombana. Esa información llegó hasta el 25 de mayo de este año.

Así mismo, tuvieron que pasar siete meses desde la indagación previa para que el ente de control citara a la magistrada Lombana, víctima directa de los insultos en radio, para que entregara su declaración testimonial dentro del proceso el pasado 30 de junio del año en curso.

Entre octubre y noviembre de este año, la Sala cerró la etapa de investigación tras finalizar el recaudo probatorio y dio traslado a la defensa para que presentara sus alegatos. Esa diligencia culminó el 9 de noviembre y quince días después, se conoció el llamado a juicio contra Benedetti.

Antes de llegar a esa decisión, el procurador General, Gregorio Eljach, tuvo que resolver un impedimento que presentó el procurador Esiquio Sánchez, quien representó en el pasado a Benedetti en procesos penales ante la Corte Suprema.