Los colombianos tienen hoy los ojos puestos en el Congreso de la República. Le quedan cuatro semanas, hasta el 16 de diciembre, para cerrar su trabajo legislativo antes del receso de fin de año. Su prioridad es la Ley de Rescate Económico, un desafío enorme por el tiempo disponible y la dificultad de construir acuerdos en un Legislativo fragmentado. Y si hay un espejo en el que el país pueda mirarse, es precisamente el Congreso.

Allí están representadas las corrientes ideológicas, las diferencias regionales, las fracturas sociales, las viejas estructuras de poder y las aspiraciones de renovación de millones de ciudadanos. Su composición permite entender quiénes tienen el poder político, cómo se distribuye, qué sectores consiguen hacerse escuchar y cuáles siguen al margen de las decisiones nacionales.

El Congreso 2026-2030, elegido el 8 de marzo, confirma una característica central de la democracia colombiana: ninguna fuerza puede imponer por sí sola su agenda. Atrás quedaron los tiempos en que el recinto estaba dominado por los partidos Liberal y Conservador. Desde la Constitución de 1991, que abrió las puertas a otras corrientes, la fragmentación se convirtió en una característica del sistema. El nuevo Legislativo está integrado por 103 senadores y 182 representantes: 285 congresistas, diez menos que en el periodo anterior, tras finalizar las curules transitorias otorgadas a Comunes por el Acuerdo de Paz.

La primera lectura política es clara. El Pacto Histórico es la mayor bancada del Senado, con 26 curules. Le sigue el Centro Democrático, con 17. El presidente Abelardo de la Espriella cuenta con el respaldo de sectores de distintas bancadas, pero esa convergencia no garantiza una mayoría estable. Las diferencias internas y las disputas por el poder muestran que una cosa es sumar votos y otra construir acuerdos duraderos.

En una democracia presidencialista, el presidente dirige el Gobierno, pero no dispone automáticamente de la voluntad del Legislativo. El artículo 114 de la Constitución le asigna al Congreso tres responsabilidades fundamentales: reformar la Carta, hacer las leyes y ejercer control político sobre el Gobierno y la administración. No es una corporación auxiliar del Ejecutivo, sino una rama del poder público con autonomía y obligaciones frente a los ciudadanos.

Un Congreso elegido democráticamente puede perder la confianza ciudadana si sus integrantes se apartan de los principios sólidos de la ética. Lo ilustra el caso de la representante del Pacto Histórico Luz Verónica Estrada, cuestionada por mentir en su título profesional. Episodios así golpean la imagen de una institución que no solo debe parecer transparente, sino serlo.

Su estructura bicameral ayuda a entender su papel de espejo. El Senado se elige fundamentalmente por circunscripción nacional, a la que se suman dos escaños indígenas. La Cámara combina representación territorial con circunscripciones especiales: departamentos y Bogotá, comunidades indígenas y afrodescendientes, colombianos en el exterior, curules de paz y la correspondiente a la fórmula vicepresidencial que obtiene la segunda votación.

El Senado tiene vocación nacional; la Cámara mantiene un vínculo más directo con los territorios. De ahí la importancia de la vigilancia ciudadana sobre el trabajo de sus integrantes. Colombia es un país de regiones. La vida cotidiana en La Guajira no es la de Bogotá o el Amazonas, ni son iguales sus necesidades de infraestructura, educación, salud, seguridad y empleo. El poder político y económico sigue concentrado en las grandes ciudades y en las regiones con mayor población y capacidad de organización electoral. Por eso, el mapa electoral no siempre coincide con el de las necesidades. Una pregunta debería orientar al Congreso: ¿cómo lograr que los territorios históricamente relegados participen de verdad en las decisiones nacionales y conviertan sus demandas en políticas públicas?

Las desigualdades también se reflejan en la representación de las mujeres. Según la Defensoría del Pueblo, con base en un análisis de ONU Mujeres, ocuparán cerca del 29 por ciento de las curules, prácticamente el mismo porcentaje del cuatrienio anterior. No hubo un avance significativo hacia la paridad. Aunque representan algo más de la mitad de la población, siguen teniendo una participación minoritaria en el Legislativo. Las cuotas en las listas han ampliado su presencia, pero no garantizan los votos necesarios: ser candidata y ser elegida son momentos distintos de la competencia democrática. La situación es aún más compleja al cruzar género y pertenencia étnica: las mujeres de comunidades étnicas pasaron de siete curules a cuatro.

La desigualdad tiene también una dimensión económica. Los costos de campaña, las estructuras electorales y las maquinarias pueden convertirse en barreras para quienes no pertenecen a organizaciones consolidadas.

Otra particularidad son los mecanismos creados para responder a décadas de conflicto y exclusión. Las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), permitieron que las zonas rurales de 167 municipios golpeados por la violencia eligieran representantes propios en la Cámara durante dos periodos: 2022-2026 y 2026-2030. Son el reconocimiento de que la guerra no afectó a todos por igual. Pero estas curules no resuelven por sí solas los problemas que les dieron origen: persisten las carencias de seguridad, infraestructura, justicia y servicios públicos. Lo mismo ocurre con las curules indígenas y afrodescendientes, expresión del carácter pluralista de la Constitución de 1991.

El Congreso refleja avances y contradicciones. Conviven partidos tradicionales y nuevas fuerzas, grandes ciudades y territorios marginados, modelos económicos opuestos. También persisten prácticas que han debilitado la confianza ciudadana: clientelismo, intercambios burocráticos, escándalos de corrupción y distancia entre las promesas electorales y la gestión legislativa. No sería justo reducirlo a sus episodios más cuestionables, pero tampoco ignorarlos.

El Congreso sesiona en un Capitolio Nacional imponente que cumple 100 años. No es perfecto, como tampoco lo es la democracia que alberga. Su historia, sin embargo, va más allá de los partidos y los gobiernos: es la de un país que decidió construir un lugar para discutir sus diferencias y dar forma a sus leyes.

Colombia necesita un Congreso consciente de sus responsabilidades. Al final, es un espejo, pero no uno que reproduzca con exactitud la imagen del país: está construido con reglas electorales, acuerdos constitucionales, relaciones de poder y decisiones ciudadanas. En él aparecen las transformaciones de la sociedad y también sus resistencias al cambio. Quizá su mayor responsabilidad sea no limitarse a reflejar lo que Colombia es, sino contribuir a que sea un país más justo e incluyente. Porque la calidad de una democracia no se mide únicamente por la libertad con que se eligen sus representantes, sino por lo que hacen con la confianza recibida.