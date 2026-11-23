La publicidad llegó a mi casa antes de saber a qué me dedicaría en la vida. Las noches de póker que mi papá, Hernán Peña, organizaba con colegas como Michael y Otto Greiffestein, Héctor Hernández, Camilo Bermúdez, Luis Ponce y Mario Prieto, terminaron sembrando en mí una curiosidad crónica por los anuncios, las cuñas musicalizadas y en general por la creatividad.

Logré entender entre líneas cómo funcionaba ese mundo y tiempo después lo comprobé. A principios de los años ochenta, la planeación de medios se hacía con lápiz, papel milimetrado y horas de análisis. Las decisiones se construían a partir de la experiencia, el conocimiento de las audiencias era más intuitivo que fáctico y quienes llevaban años tratando de entender los argumentos de compra se convertían en los oráculos a la hora de implementar una nueva estrategia publicitaria.

Hoy contamos con plataformas tecnológicas, inteligencia artificial, analítica avanzada y enormes volúmenes de información que nos permiten procesar variables en segundos. Sin embargo, el propósito sigue siendo el mismo: conectar marcas con personas y generar resultados de negocio. Así como las herramientas para activar las campañas han cambiado, también lo han hecho los mecanismos de medición.

Durante décadas, los medios tradicionales dependieron de encuestas, estudios de audiencia, paneles y sistemas de monitoreo que buscaban entender quién consumía los contenidos y con qué frecuencia. Hoy, los medios digitales incorporan métricas de comportamiento en tiempo real. Pero esta evolución trae un nuevo desafío: integrar mediciones que provienen de múltiples plataformas y actores para construir una visión completa del ecosistema de medios. El reto ya no es solamente saber cuántas personas vieron una campaña, sino comprender qué impacto tuvo cada inversión en el negocio de los clientes.

La tecnología ha traído este y muchos otros retos, pero el más desafiante, desde mi punto de vista, es mantener latente la curiosidad y la perspectiva. La capacidad de procesamiento no debe estar nunca por encima del criterio, los datos necesitan contexto, la historia necesita interpretación y los algoritmos preguntas inteligentes. La curiosidad debe seguir siendo nuestra veleta.

Estamos en un momento único en donde tenemos la oportunidad de combinar la experiencia acumulada con la velocidad de la tecnología. Quienes vimos construir grandes industrias con intuición tenemos la responsabilidad de seguir sembrando curiosidad y de recordarle a quienes vienen delante que no hay sentido en las eficiencias si no conservamos la esencia de lo que somos.