¿Cómo conquistar al viajero internacional? TORNUS lleva su modelo de promoción turística a Guatemala

No era para menos: la noticia los sorprendió. TORNUS, compañía colombiana especializada en posicionamiento y promoción de destinos, fue seleccionada por el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) para desarrollar e implementar estrategias y acciones de promoción internacional de Guatemala.

El acuerdo marca un nuevo paso en la expansión internacional de TORNUS y llega tras una serie de reconocimientos en la industria creativa. En ElDorado 2026 se convirtió en la primera compañía en la historia del festival en obtener simultáneamente los títulos de Agencia Independiente del Año y Productora del Año, a los que se suman distinciones en Cannes, London International Awards (LIA) y festivales internacionales de cine.

El contrato con el INGUAT contempla una estrategia de promoción turística, desarrollo creativo, producción publicitaria, activaciones y gestión de comunicación, y alianzas con marcas, empresas, organizaciones y actores de la industria. La meta: ampliar la visibilidad de Guatemala, fortalecer su posicionamiento internacional y generar mayor interés de viaje en los mercados priorizados por INGUAT.

Las producciones de Tornus han obtenido reconocimientos en Cannes, Nueva York, Los Ángeles, Barcelona y Japón, además de un Premio India Catalina. Foto: Tornus - API

Así mismo, la estrategia promoverá la diversidad del país a través de segmentos como cultura, naturaleza, aventura, gastronomía, turismo de lujo y comunitario, con iniciativas adaptadas a los públicos y mercados internacionales definidos por el instituto.

“Guatemala tiene una riqueza cultural y natural extraordinaria. Nuestro reto es convertir esos atributos en ideas y acciones que conecten con los viajeros internacionales. Hoy los destinos necesitan más que visibilidad, necesitan creatividad, inteligencia de mercados y alianzas que generen interés real por viajar. Estamos muy entusiasmados de aportar nuestra experiencia a este nuevo desafío junto a INGUAT”, afirmó Dago Ospina, CEO de TORNUS.

Proyección internacional

TORNUS ha construido un modelo empresarial poco habitual en la industria creativa. En lugar de diversificarse hacia múltiples sectores, se ha especializado en destinos y turismo, integrando inteligencia de mercados, place branding, estrategia, creatividad, producción audiovisual, tecnología y comercialización.

Esta especialización combina reconocimiento creativo con resultados turísticos. En 2025, Discover La Guajira fue reconocido en los World Tourism Film Awards de CIFFT como Mejor Video de Promoción del Mundo. Ese mismo año, las llegadas de visitantes extranjeros no residentes al departamento crecieron 65 %, mientras 250 prestadores participaron en procesos de fortalecimiento y se desarrollaron 100 planes de negocio turísticos.

TORNUS ha construido un modelo empresarial poco habitual en la industria creativa. En lugar de diversificarse hacia múltiples sectores, se ha especializado en destinos y turismo. Foto: Tornus - API

A escala nacional, la compañía ha participado en campañas que han generado cientos de millones de impactos y movilizado directamente a cientos de miles de viajeros, con resultados trazables mediante alianzas comerciales con plataformas como Despegar.

Sus producciones han obtenido reconocimientos en Cannes, Nueva York, Los Ángeles, Barcelona y Japón, además de un Premio India Catalina. Recientemente, Raizal, desarrollado para San Andrés y Providencia, obtuvo el Grand Prix de Film Craft en ElDorado 2026.

“La llegada a Guatemala refuerza la proyección internacional de TORNUS y su posicionamiento como socio estratégico para destinos que buscan integrar creatividad, conocimiento turístico y ejecución para competir en los mercados internacionales”, concluyeron desde la compañía.

*Contenido elaborado con el apoyo de Tornus.