La tranquilidad en las calles de Cali no es una discusión estadística; es una urgencia diaria. Como principal centro urbano del Pacífico, la capital del Valle del Cauca padece el efecto colateral de gran parte de los conflictos sociales y de seguridad del suroccidente colombiano.

La alta recepción de migrantes en los últimos años y una serie de atentados terroristas han puesto a prueba a la ciudad. Por ello, la seguridad ha significado un desafío para la Alcaldía de Cali, que trabaja para hacerle frente a los delitos y mejorar los indicadores de seguridad.

La apuesta oficial ha tenido que moverse en dos frentes distintos pero complementarios. Por un lado, recuperar el control territorial golpeado por las estructuras que alimentan delitos como el homicidio, la extorsión y el microtráfico. Por el otro, evitar que los jóvenes terminen atrapados en esos círculos de violencia.

En el terreno operativo, el trabajo conjunto entre la Alcaldía y el Gobierno nacional tomó forma a finales de septiembre con la operación IRON, un despliegue que integró a Policía, Ejército y el CTI de la Fiscalía. En tres operativos especiales realizados hasta el momento, se han desarticulado 29 bandas delincuenciales en toda la ciudad y han sido capturadas más de 280 personas, el 90 por ciento de ellas con orden judicial.

En el más reciente, IRON 3.0, participaron 1.198 policías, con apoyo de las Fuerzas Militares y la Fiscalía, logrando 94 capturas y la desarticulación de 11 bandas relacionadas con homicidios, distribución y venta de estupefacientes.

El impacto de esa presión empezó a reflejarse en los balances de octubre. Las cifras muestran una reducción del 38 por ciento en el hurto a personas respecto al mismo mes en 2025. Según cifras de la Policía Nacional, entre enero y octubre de 2026 Cali fue la ciudad en la que se presentó la mayor reducción de hurtos (21 por ciento) frente a grandes capitales del país como Bogotá, Barranquilla y Medellín.

La apuesta oficial busca recuperar el control territorial golpeado por las estructuras que alimentan delitos como el homicidio, la extorsión y el microtráfico. Foto: Alcaldía de Cali - API

Javier Garcés, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, explica que “gracias al apoyo del Gobierno adelantamos acciones estratégicas que nos han permitido, por dos meses consecutivos, reducir las cifras de homicidios y delitos de alto impacto contra el patrimonio. Es un trabajo diario con entidades y organismos de seguridad para que los resultados sigan siendo positivos”.

A esta estrategia se suman los 10.006 millones de pesos ejecutados en fortalecimiento institucional al adquirir drones para la Policía, una embarcación para patrullajes fluviales, un robot antiexplosivos, equipos especializados en investigación criminal para la Sijín y el mantenimiento de 21 estaciones policiales.

Jóvenes en la buena

La seguridad, sin embargo, no se gana solo persiguiendo el delito o dotando a las autoridades con tecnología, necesita llegar a los territorios y ofrecer alternativas. Por eso desde la Alcaldía se lidera el programa ‘En La Buena’, a través del cual se han atendido 4.713 adolescentes y jóvenes.

Desde la Alcaldía se lidera el programa ‘En La Buena’, a través del cual se han atendido 4.713 adolescentes y jóvenes. Se trata de una iniciativa que articula educación, deporte y acompañamiento a quienes viven en entornos de riesgo. Foto: Alcaldía de Cali - API

Se trata de una iniciativa que articula educación, deporte y acompañamiento a quienes viven en entornos de riesgo. “Antes decía que para conseguir cosas había que salir del entorno contaminado en el que uno vivía, ahora pienso que hay esperanza de cambiar”, reconoció Andrés Felipe Rentería, quien terminó el bachillerato, se capacitó en barbería y hoy trabaja como enlace del programa acompañando a otros jóvenes de la comuna 14.

La tarea sigue. “El hecho de que esto vaya por buen camino no quiere decir que ya sea la Cali que nos merecemos. Este plan de seguridad se mantiene y nosotros vamos a trabajar sin descanso por mejorar la seguridad de los caleños”, puntualizó el alcalde Eder.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Alcaldía de Cali.