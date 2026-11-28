En el Tolima hay familias que todavía intentan reconstruir sus casas, comunidades que esperan recuperar sus cultivos y municipios donde la violencia vuelve a sentirse cerca. A los incendios y el terremoto que golpearon al departamento se suma la disputa de grupos armados por el control de la zona sur, donde la minería ilegal financia parte de sus actividades. La gobernadora Adriana Magali Matiz habló en El Debate, con Yesid Lancheros, director de SEMANA, sobre la respuesta a estas crisis y los desafíos que marcarán el último año de su administración.

La seguridad fue uno de los temas centrales de la conversación. Matiz identificó a los frentes Ismael Ruiz y Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc como estructuras responsables de acciones violentas en el sur del Tolima, incluidos ataques con drones contra estaciones de Policía. Uno de los episodios más graves ocurrió en Planadas, donde diez cilindros bomba dirigidos contra una base militar terminaron impactando viviendas cercanas. El ataque dejó 177 casas afectadas y cuatro personas muertas, entre ellas una bebé de dos meses.

La gobernadora llegó al municipio al día siguiente para coordinar el censo de damnificados. Ocho días después, la administración entregó materiales para reparar las viviendas con daños parciales y firmó un convenio para reconstruir las 17 casas que colapsaron. También distribuyó ayudas humanitarias. Pero, para Matiz, la respuesta no puede limitarse a las operaciones militares. “La seguridad tiene dos brazos. Uno es el control territorial que se hace por parte de la fuerza pública y el otro es el brazo de la inversión social”, afirmó. En ese segundo componente incluyó la educación y las vías terciarias.

Adriana Matiz, gobernadora del Tolima. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La gobernadora también pidió fortalecer la inteligencia y acelerar la incorporación de tecnología para enfrentar los ataques con drones. Según explicó, el departamento no ha podido adquirir equipos antidrones porque está a la espera de las especificaciones técnicas de la Fuerza Pública. Entretanto, la administración avanza en la construcción de un centro de comando y en la instalación de cámaras de vigilancia.

El oro detrás de la violencia

La disputa por el control territorial tiene otro frente en el municipio de Ataco, donde la minería ilegal se ha convertido en una fuente de financiación para los grupos armados. Un estudio de inteligencia identificó 19 entables en el sector de Puente Amarillo. Cada uno extraía unos 3.600 gramos de oro en 16 días; en conjunto, la producción superaba los 68.000 gramos mensuales, valorados en más de 27.000 millones de pesos. La Gobernación participó en una operación que permitió retirar a más de mil personas del lugar.

Matiz sostuvo que las disidencias recibían entre el 10 y el 15 por ciento de esos recursos y ahora buscan controlar directamente la extracción. También relacionó esa disputa con el aumento de los homicidios en Ataco: de tres casos registrados hasta junio del año anterior se pasó a más de 24 en el mismo periodo de este año. “Es aterrador el daño ambiental que han ocasionado a este territorio, pero también la problemática social”, afirmó. La Gobernación anunció que continuará las acciones para recuperar la zona.

La apuesta para contener el reclutamiento de jóvenes, agregó la mandataria, también pasa por ofrecer alternativas. Y destacó la gratuidad en educación superior y la Escuela Regional del Café, en el municipio de Líbano, en donde cerca de mil jóvenes reciben cada año formación, alimentación y hospedaje; alrededor de 3.000 ya han pasado por el programa.

Llamado a la calma

A los problemas de seguridad se sumaron los efectos de los fenómenos naturales. Desde el primero de agosto se registraron 684 incendios forestales que afectaron unas 80.000 hectáreas. Más de 800 bomberos de distintas regiones llegaron a apoyar la respuesta. Ahora, la Gobernación trabaja con el Instituto Humboldt en la recuperación de las áreas afectadas. “En los incendios forestales tuvimos la ayuda de todo el país”, recordó Matiz.

El terremoto del 10 de agosto también dejó daños en numerosas viviendas y afectó a 464 instituciones educativas. La administración entregó materiales para reparar las casas y, con Camacol, comenzó la entrega de viviendas prefabricadas a las familias que lo perdieron todo. El Gobierno nacional destinó 20.000 millones de pesos para iniciar las obras en los colegios. La Universidad del Tolima, por su parte, estudia cuáles sedes requieren reconstrucción y cuáles pueden atenderse con infraestructura prefabricada.

En Chaparral, a estos daños se suma la incertidumbre por el enjambre sísmico del Cañón de las Hermosas, que acumula más de 2.000 movimientos desde septiembre. El Servicio Geológico Colombiano ha realizado dos visitas y tomado muestras, pero todavía no hay una explicación concluyente. Entre las hipótesis está la posible existencia de un volcán. La Gobernación convocará expertos internacionales y trabaja en rutas de evacuación, puntos de encuentro y mejoras en las comunicaciones. “Lo primero es un llamado a la tranquilidad”, dijo Matiz.

Inversiones y obras

La atención de las emergencias también puso sobre la mesa la capacidad financiera del departamento. Matiz defendió la reforma al Sistema General de Participaciones, pero insistió en que debe estar acompañada de una ley de competencias que asigne recursos para las responsabilidades de las regiones. Según explicó, el presupuesto de 2027 contempla 53.000 millones de pesos de ingresos corrientes de libre destinación: 17.000 millones se destinarán al transporte escolar y otros 10.000 millones a los Juegos Nacionales. “Eso no hace nada en un departamento tan grande como este y con todas las necesidades que tenemos”, afirmó. Por eso, insistió en la necesidad de una mayor articulación con la Nación. “Necesitamos apoyo del Gobierno”, dijo.

En infraestructura, la gobernadora aseguró que hoy se están ejecutando 1,2 billones de pesos. De hecho, esta semana se lograron los avales para tres obras trascendentales: las vías Líbano-Villahermosa, Cabecera del Llano-Anzoátegui y Rovira-Roncesvalles. El departamento llevaba tres años esperando estos avales y el actual Gobierno nacional lo resolvió en 107 días, gracias a la articulación y trabajo conjunto con la Gobernación. Entre las obras, además, mencionó vías financiadas con regalías, proyectos de energía solar y accesos a la represa de Prado.

En educación, la inversión supera los 100.000 millones de pesos. También avanza la construcción del Hospital Regional del Sur del Tolima, en Chaparral, con una inversión de 87.000 millones y una ejecución superior al 33 por ciento. “Queríamos llegar a los 47 municipios con inversión y hoy lo estamos logrando”, afirmó.

Este 2026 el departamento puso a prueba su capacidad de resiliencia y gestión. La región ha logrado salir adelante gracias a la administración de Matiz, que ha sabido priorizar, distribuir y optimizar los recursos disponibles para cumplir los compromisos con la región. El gran reto ha sido convertir los recursos existentes en resultados para las familias que esperan regresar a sus hogares, las comunidades que reclaman tranquilidad y los municipios que necesitan obras.