Escuchar sobre demoras o faltantes en la entrega de medicamentos por problemas entre los gestores farmacéuticos y las EPS se volvió ‘el pan de cada día’ para miles de pacientes en Colombia. La situación se ha agudizado en el último tiempo por los cambios en la administración y en los contratos con estos operadores, encargados de dispensar los insumos que requieren los usuarios, muchos de ellos con enfermedades de alto costo.

En agosto de 2023, las EPS Sanitas, Compensar y Sura enviaron una carta al ministro de Salud de la época advirtiendo una crisis financiera por una insuficiente UPC (unidad de pago por capitación, el monto que paga el Estado por cada afiliado al sistema). Poco después estalló la crisis de Sanitas, cuando Cruz Verde suspendió la dispensación de medicamentos No PBS (no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud). En abril de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud intervino a Sanitas y, ese mismo mes, a Nueva EPS, que contaba con 11,5 millones de afiliados.

Ese año, la Supersalud abrió investigaciones contra tres gestores farmacéuticos al identificar fallas de disponibilidad asociadas al incumplimiento de pagos a los laboratorios. Mientras los operadores señalaban que las EPS les debían dinero, el ente de control advertía retrasos de los gestores con sus proveedores: una cadena de impagos que terminó golpeando directamente a los pacientes.

Ya en 2025, solo entre enero y febrero, se radicaron 95.000 reclamos por medicamentos, el 31,69 por ciento contra Nueva EPS. A finales de febrero, Audifarma se retiró de forma inesperada de cinco departamentos y Nueva EPS tuvo que cerrar acuerdos con otros cinco operadores para mitigar la emergencia. Según la Supersalud, los gestores reportaban deudas de 6,44 billones de pesos con los laboratorios, mientras las EPS declaraban deberles a los gestores apenas 852.000 millones.

Pero las cuentas por pagar de Nueva EPS alcanzaron los 21,37 billones de pesos a marzo de 2025, período en el que tuvo tres interventores en poco más de un año. En noviembre, DisFarma terminó su contrato con esa entidad por incumplimiento de pagos, lo que afectó a 2,4 millones de usuarios en 19 departamentos. A inicios de 2026, Colsubsidio y Medicarte dejaron de atender a Nueva EPS por deudas o fin de convenios; solo Colsubsidio atendía entonces a 1,64 millones de afiliados en 11 departamentos. Ya con el nuevo Gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella manifestó que las EPS intervenidas que no sean viables “deberán ser liquidadas de manera ordenada”.

Lo más reciente en este ámbito es que la dispensación de los medicamentos para los afiliados de Sanitas pasó a manos de Colsubsidio, luego de que Cruz Verde terminara sus convenios con esa EPS. Según la información de Colsubsidio, a inicios de este mes ya se habían entregado cerca de 356.000 medicamentos de las 405.514 solicitudes recibidas inicialmente.

El golpe de la crisis fiscal

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, explicó que el país enfrenta una crisis administrativa derivada de los cambios de operadores y “el problema que nos dejó el gobierno anterior con la crisis fiscal. Las EPS intervenidas tienen una rotación altísima de gestores farmacéuticos, lo que impide que los ciudadanos accedan a los servicios de salud”.

A esto se suma el rezago en el ajuste de la UPC. Silva advirtió que hay medicamentos para enfermedades huérfanas, cáncer, trasplantes, VIH o diabetes que no se consiguen en las farmacias de barrio porque históricamente los ha suministrado el canal institucional: “Así hubiese personas con capacidad económica para comprarlos en el canal privado, no se consiguen”. Por ello, pide definir el futuro de las EPS intervenidas: “No podemos estar con ellas toda la vida; es necesario fijar un plazo, cumplir los autos de la Corte Constitucional y definir el modelo de salud que necesitamos, queremos y podemos pagar”.

La receta de los exministros

De acuerdo con Alejandro Gaviria, exministro de Salud del gobierno de Juan Manuel Santos, las soluciones deben dividirse en tres frentes. El primero, urgente, pasa por resolver los problemas logísticos y de capacidad tras el cambio de gestor en Sanitas. El segundo, de corto plazo, apunta a las tensiones financieras y al futuro de las EPS intervenidas, donde será clave “la decisión que tomen los ministerios de Salud y de Hacienda sobre el aumento de la UPC a final de año. Si el ajuste es igual o muy cercano a la inflación, creará más incertidumbre y tensiones financieras”.

El tercer frente es estructural: el envejecimiento de la población y el alto costo de las nuevas tecnologías han acumulado un déficit creciente. “Tiene que haber una restricción presupuestal clara y una conversación entre la Corte Constitucional, el Congreso y el Ejecutivo para tener un sistema acorde a las posibilidades del país. Por ahora tenemos un sistema que gasta mucho más de lo que puede pagar”, concluyó Gaviria.

A su turno, Fernando Ruiz, exministro de Salud del gobierno de Iván Duque, recordó que la dispensación es el último eslabón de una cadena que exige financiación suficiente y pagos oportunos: “Cuando los recursos no fluyen a tiempo, se afecta la capacidad para comprar medicamentos, mantener inventarios y asegurar su distribución”. Ruiz insistió en conectar la información clínica con las compras para activar alertas ante entregas pendientes y proteger la continuidad de los tratamientos en cualquier transición de operadores. “También es fundamental mejorar la gestión del riesgo en salud. La financiación, la gestión administrativa y la capacidad regulatoria deben avanzar de manera articulada, con un objetivo común y verificable, que las personas reciban sus medicamentos completos y a tiempo”, puntualizó.

Con respecto a la liquidez del sistema, Augusto Galán, exministro de Salud del gobierno de Ernesto Samper, destacó el plan de choque del actual Ejecutivo –para más de un millón de pacientes– orientado a restituir tratamientos interrumpidos en la administración anterior. Sin embargo, subrayó que se requiere revisar el cálculo de la UPC de 2025, corregir el rezago acumulado entre 2021 y 2024, cumplir los autos de la Corte Constitucional y supervisar la gestión financiera de todos los actores del sistema como clínicas, hospitales, operadores logísticos y la propia industria farmacéutica para que los pacientes tengan un acceso adecuado a sus medicamentos y tratamientos.

El Análisis de la academia

La crisis financiera compromete la sostenibilidad de toda la red hospitalaria. Así lo advirtió Héctor Hoyos, químico farmacéutico, MBA, director de la Maestría en Dirección Ejecutiva de Negocios Farmacéuticos de la Universidad El Bosque y asesor en Market Access, quien señaló que las deudas de las EPS con las IPS, los gestores y los laboratorios obligan a muchos pacientes a interrumpir sus tratamientos o pagarlos de su bolsillo.

“Esto se ve reflejado en el incremento acelerado de las PQRS en salud, que acumuladas a diciembre de 2025 llegaron a 2.061.583, según la Supersalud. La razón principal son las barreras de acceso a tecnologías y servicios, que representan el 92,9 por ciento de las quejas”, detalló Hoyos, añadiendo que el gran reto de los gestores es sostener una logística robusta frente a dificultades geográficas, climáticas y de proveeduría.

Por su parte, Mónica Álvarez, docente de Medicina Familiar de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, sostuvo que la crisis de medicamentos en Colombia es un problema estructural del sistema de salud que “afecta especialmente a los pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo, enfermedades huérfanas y a quienes requieren tratamientos continuos”.

La académica aclaró que esto no se trata simplemente de que los medicamentos no estén disponibles en el mercado. El problema principal, agregó, es que existen “fallas en la financiación, el flujo de recursos, la contratación, la distribución y la gestión de los medicamentos dentro del sistema de salud”. Desde la atención primaria, alertó, estas interrupciones descompensan enfermedades controladas, disparan las consultas por urgencias y generan hospitalizaciones evitables.

Álvarez recordó que la responsabilidad recae sobre todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud –Gobierno nacional, Ministerio de Salud, EPS, Invima, gestores, laboratorios y Supersalud– y propuso un plan de choque inmediato: “Las EPS deben contar con más de un gestor farmacéutico, hacer seguimiento individualizado a cada fórmula pendiente, implementar alertas según el riesgo clínico y establecer acuerdos de pago verificables que aseguren el flujo oportuno de recursos”.