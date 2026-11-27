Darienzo, de 62 años, mantenía una vida activa. Caminaba, trotaba y jugaba fútbol con regularidad, hasta que empezó a experimentar cansancio y dificultad para respirar al realizar actividades que antes no requerían esfuerzo. Aunque inicialmente no les dio mayor importancia a estos síntomas, con el tiempo descubrió que podían estar relacionados con una enfermedad cardíaca.

La situación se hizo más evidente durante un almuerzo familiar. Después de caminar un trayecto corto, Darienzo comenzó a sentirse mal: palideció, tuvo sudoración fría y aseguró que no veía bien. Sus hijas se alarmaron y buscaron atención médica. Tiempo después, durante un viaje a Santa Marta, los síntomas se intensificaron, por lo que fue trasladado a Cali. Allí permaneció hospitalizado durante ocho días, periodo en el que le practicaron varios exámenes hasta llegar al diagnóstico.

Se trataba de una miocardiopatía hipertrófica obstructiva (MCHo), una enfermedad que se caracteriza por un engrosamiento anormal del músculo cardíaco que puede dificultar la salida de la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Aunque muchas personas pueden permanecer asintomáticas durante años, la MCHo puede asociarse con complicaciones cardiovasculares graves, incluida la muerte súbita en algunos pacientes.

Así las cosas, el diagnóstico planteó un desafío: los médicos consideraron la posibilidad de realizar una cirugía a corazón abierto. “Yo caminaba bien, trotaba, jugaba fútbol, hasta que llegó un momento en que ya no podía caminar rápido, no podía nadar tampoco porque me ahogaba”, recuerda Darienzo.

La posibilidad de una intervención quirúrgica generó preocupación en su familia y cambió sus expectativas frente al futuro. Su esposa y sus hijas querían seguir compartiendo tiempo con él y verlo disfrutar de sus nietos. En medio de la incertidumbre, el médico les habló de una opción terapéutica diferente que abrió una nueva posibilidad para Darienzo, aunque su pertinencia debía establecerse a partir de la evaluación y el criterio del especialista.

Opción que amplía las alternativas de tratamiento

La historia de Darienzo refleja una de las necesidades que durante años han enfrentado los pacientes con MCHo: contar con alternativas para manejar los síntomas y evitar, cuando las condiciones clínicas lo permiten, procedimientos invasivos.

En los casos más graves, cuando los síntomas persisten pese al tratamiento farmacológico convencional, los médicos pueden considerar la cirugía a corazón abierto o la llamada ablación con alcohol que se hace a través de un catéter, procedimientos reducen el músculo cardiaco engrosado que obstruye el flujo de sangre. Aunque pueden aliviar los síntomas, son intervenciones que requieren evaluación especializada y no son viables para todos los pacientes.

En ese contexto, se aprobó en Colombia una nueva opción de tratamiento para adultos con miocardiopatía hipertrófica obstructiva que actúa sobre las causas que originan la enfermedad y no solamente sobre sus manifestaciones. La evidencia clínica respalda su capacidad para mejorar los síntomas, la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida de pacientes elegibles; además, puede retrasar o reducir la necesidad de procedimientos invasivos en determinados casos. No significa, sin embargo, que todos los pacientes puedan evitar una cirugía ni que exista una cura.

Para Guadalupe (Lupita) León, gerente general de Bristol Myers Squibb (BMS) Colombia y Perú, uno de los principales aportes de esta innovación es ampliar las opciones de tratamiento disponibles. “Una vez que el especialista determina que es adecuada para un paciente, representa una esperanza”.

La ejecutiva insiste en que la evaluación médica es fundamental para determinar quién puede beneficiarse de esta alternativa. No se trata de una solución general ni de reemplazar el criterio clínico, sino de sumar una posibilidad al manejo de una enfermedad que puede afectar de manera importante la vida cotidiana de quienes la padecen.

Guadalupe León, gerente general de Bristol Myers Squibb (BMS) Colombia y Perú. Foto: Semana

Una enfermedad que también involucra a la familia

Cuando se manifiesta, la MCHo puede provocar fatiga, dificultad para respirar, dolor en el pecho, palpitaciones, mareos o desmayos, especialmente durante la actividad física. Se estima que la afecta a una de cada 500 personas y tiene un importante componente hereditario.

En el caso de Darienzo, el diagnóstico también abrió preguntas sobre la historia familiar. Una de sus hijas recordó que su abuelo había muerto por una enfermedad cardiaca y se preguntó si pudo haber tenido la misma condición sin recibir un diagnóstico. Ahora, las cuatro hijas de Darienzo esperan los resultados de sus pruebas genéticas para conocer si heredaron o no la enfermedad.

La inquietud de esta familia refleja por qué la identificación de un caso no debe limitarse al paciente. Cuando existe un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, la valoración de los familiares por un médico especialista es una prioridad. Según datos clínicos sobre esta patología, cuando uno de los padres vive con ella, cada hijo tiene un 50 % de probabilidad de heredarla.

“Es una enfermedad silenciosa y de la que casi no se habla. Por eso, si una persona identifica síntomas que persisten o que no corresponden con su condición habitual, debe acudir al médico y no dejar pasar el tiempo”, señala León.

Con ese propósito, BMS impulsa la campaña Haz ECO a tu Corazón (www.hazecoatucorazon.co), una campaña informativa y de concientización que busca ampliar el conocimiento sobre la enfermedad, ayudar a reconocer sus posibles señales y promover la consulta médica, sobre todo entre quienes tienen antecedentes familiares. La apuesta es que la información permita identificar sospechas y buscar orientación profesional antes de que surjan complicaciones.

De la investigación al acceso de los pacientes

El desarrollo de este avance farmacológico es el resultado de años de investigación, inversión y evaluación científica. Según indica Lupita León, este proceso puede tomar entre cinco y diez años y requiere superar diferentes etapas antes de que un tratamiento pueda llegar a quienes lo necesitan. “En Bristol Myers Squibb nuestra misión es descubrir, desarrollar y generar acceso a medicamentos que atiendan enfermedades graves. Lo que nos mueve es transformar la vida de los pacientes a través de la ciencia”, afirma.

Sin embargo, la innovación no termina cuando un tratamiento obtiene aprobación regulatoria. Uno de los desafíos está en lograr que llegue efectivamente a los pacientes que pueden beneficiarse de él. Para la directiva, esto exige trabajar de manera coordinada con médicos, instituciones prestadoras de servicios de salud, aseguradores y autoridades.

Guadalupe León, gerente general de Bristol Myers Squibb (BMS) Colombia y Perú. Foto: Semana

“De nada sirve que el medicamento exista si no llega a los pacientes”, advierte. En esa tarea, destaca que Colombia cuenta con centros de excelencia y especialistas en cardiología con la preparación necesaria para atender enfermedades complejas y evaluar nuevas alternativas terapéuticas.

La apuesta, agrega, es que la investigación tenga un impacto que vaya más allá del desarrollo de un medicamento y se traduzca en oportunidades para las personas y sus familias. “La investigación permite abrir nuevas posibilidades de manejo para enfermedades complejas”.

En la historia de Darienzo, esa oportunidad todavía está ligada a la expectativa y al seguimiento médico. Su testimonio recuerda que detrás de cada diagnóstico hay una familia que también enfrenta preguntas, temores y planes que cambian. Y que, cuando la ciencia amplía las posibilidades de tratamiento, lo que está en juego no es únicamente la atención de una enfermedad, sino el tiempo y la calidad de vida que los pacientes esperan seguir compartiendo con sus seres queridos.

*Contenido elaborado con el apoyo de Bristol Myers Squibb