La delincuencia organizada no siempre opera a través de grandes estructuras ni mantiene una presencia fija en un territorio. En Cundinamarca, buena parte de las bandas identificadas está conformada por grupos de entre cinco y ocho integrantes, con capacidad para cambiar de zona y modalidad delictiva. Así lo muestra un análisis del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana, instancia que estudia las dinámicas delictivas y las condiciones de seguridad en el departamento.

Entre enero de 2024 y junio de 2026, las autoridades reportaron la afectación de 178 bandas, 20 de ellas clasificadas como estructuras relevantes. El análisis señala que las principales actividades de estas organizaciones están relacionadas con el microtráfico, el hurto organizado, la extorsión y el narcotráfico. Entre las estructuras identificadas figuran: Los Michelín, Los Roncos, Los del Caño, Los Escolares, Los Piquiña, Los Panaderos, Los Blazer, Los del Parche, Los Lisos, Los Taquilleros, Los Villa, Los Stones y Los Cuervos, entre otras.

Asimismo, el estudio describe una criminalidad fragmentada, conformada por organizaciones de distinta dimensión y con actividades que abarcan varias modalidades delictivas. Esta configuración obliga, además, a mantener acciones de prevención, investigación y control.

El documento también presenta un registro de estructuras por modalidad. En microtráfico se reportaron 28 en total: 15 en la jurisdicción del Departamento de Policía Cundinamarca (DECUN), ocho en Policía Sabana (DESAB) y cinco en la Policía Metropolitana de Soacha (MESOA).

En extorsión se identificaron cuatro redes con presencia reportada en Soacha, Fusagasugá, Girardot y Sibaté. Para hurto organizado se registraron seis bandas con operaciones en Chía, Cajicá, Zipaquirá, Facatativá, Mosquera y Soacha. Además, se señalaron tres redes asociadas a la criminalidad rural en Caparrapí, Puerto Salgar, Medina, Paratebueno y La Palma, vinculadas con abigeato, armas y narcotráfico.

Jorge Emilio Rey Ángel, gobernador de Cundinamarca. Foto: Gobernación de Cundinamarca - API

Los resultados de la actividad operativa

El balance operativo de las autoridades, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 7 de noviembre de 2026, registra 5.766 capturas: 4.966 en flagrancia y 800 por orden judicial. Durante ese mismo periodo se reportaron 204 allanamientos, nueve extinciones de dominio y la incautación de 575 armas de fuego, de las cuales 462 no contaban con permiso y 113 tenían autorización.

En materia de estupefacientes, las incautaciones sumaron cerca de 11,5 toneladas. De ese total, 3,65 toneladas correspondieron a procedimientos en municipios del departamento y 7,82 toneladas a cargamentos interceptados en vías nacionales dentro de la jurisdicción de Cundinamarca, aunque su origen o destino estuviera fuera del territorio departamental.

El comparativo delictivo de 2025 y 2026, con cifras acumuladas entre el 1 de enero y el 23 de noviembre, registra una disminución del 20,2 % en los homicidios, que pasaron de 421 casos a 336. El secuestro, por su lado, pasó de 15 a siete casos, mientras que los delitos sexuales bajaron de 1.768 a 1.708.

En los delitos contra el patrimonio también se reportaron reducciones. El hurto a personas pasó de 14.537 a 12.992 casos; el hurto a residencias, de 2.209 a 2.025; el hurto de vehículos, de 304 a 236, y el de motocicletas, de 732 a 666. El abigeato pasó de 23 a nueve casos.

Entre enero de 2024 y junio de 2026, las autoridades reportaron la afectación de 178 bandas, 20 de ellas clasificadas como estructuras relevantes. Foto: Gobernación de Cundinamarca - API

Sin embargo, otros delitos registraron aumentos. La extorsión pasó de 306 a 345 casos; el hurto a comercio, de 1.203 a 1.467, y la violencia intrafamiliar, de 6.230 a 6.686. También aumentaron los homicidios en accidentes de tránsito, de 469 a 616; las lesiones en accidentes de tránsito, de 3.703 a 4.317, y las lesiones personales, de 6.347 a 6.448.

Por su parte, los registros de hurto a entidades financieras y terrorismo se mantuvieron en cero durante los dos periodos comparados. La piratería pasó de 17 casos en 2025 a ninguno en 2026.

Frente a otros departamentos, Cundinamarca registró una tasa de homicidios de 7,8 por cada 100.000 habitantes entre enero y septiembre de 2026, la más baja entre los territorios incluidos. La tasa nacional fue de 19,5, mientras que Valle del Cauca registró 38,2; Atlántico, 34; Antioquia, 18,8, y Santander, 15.

Además, 68 municipios de Cundinamarca no registraron homicidios durante ese mismo periodo. Esta cifra equivale al 58,6 % de los municipios del departamento.

La clave: continuidad

La información del Observatorio muestra que la seguridad en Cundinamarca enfrenta distintas dinámicas delincuenciales. La capacidad de las organizaciones para cambiar de zona y modalidad exige mantener el seguimiento de sus actividades.

El balance operativo de las autoridades, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 7 de noviembre de 2026, registra 5.766 capturas. Foto: Gobernación de Cundinamarca - API

De acuerdo con la Gobernación, las denuncias ciudadanas y los análisis de seguridad han permitido orientar las acciones de las autoridades hacia los municipios y sectores donde se identifican mayores riesgos. En ese trabajo participan la Policía Nacional, la Fiscalía, el Ejército y los grupos Gaula.

La respuesta frente a estas estructuras requiere fortalecer la capacidad de investigación y coordinación entre las instituciones. El seguimiento a las organizaciones y a sus actividades resulta fundamental para evitar que las intervenciones se limiten a capturar a sus integrantes, mientras las dinámicas delictivas continúan en otros municipios.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca.