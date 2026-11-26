Con una inversión superior a los $2.200 millones de pesos, la Alcaldía de Cartagena busca fortalecer la lucha contra el delito mediante la incorporación de inteligencia artificial (IA), reconocimiento facial y lectura automática de placas. Estas tecnologías permitirán apoyar las investigaciones, identificar vehículos requeridos por las autoridades y mejorar las labores de vigilancia en la ciudad.

Como parte de la modernización del sistema de videovigilancia, Distriseguridad instaló postes en diferentes sectores clave de Cartagena, en la que se implementó el uso de cámaras con reconocimiento facial, lectura automática de placas e IA, que contribuirán a fortalecer la seguridad y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades.

El proyecto incluye un sistema de reconocimiento automático de placas vehiculares (LPR, por sus siglas en inglés, License Plate Recognition) y reconocimiento facial, que permite robustecer el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES) de Cartagena y ampliar las capacidades operativas de la red de videovigilancia.

En total, se instalaron 22 cámaras para el reconocimiento automático de placas vehiculares y nueve con tecnología de reconocimiento facial, distribuidas en 16 corredores priorizados. La selección incluye los principales accesos a la ciudad, corredores de alta movilidad vehicular, sectores turísticos y zonas de gran afluencia de personas.

Entre los lugares priorizados se encuentran La Bocana, la entrada a Bocagrande, Las Tenazas, India Catalina, el Mercado de Bazurto, el aeropuerto Rafael Núñez, la Terminal de Transportes, la Plaza de la Trinidad, la Torre del Reloj y el muelle de La Bodeguita.

IA al servicio de los cartageneros

La plataforma también contempla la actualización del Sistema de Gestión de Video (VMS, por sus siglas en inglés, Video Management System), que permite incorporar capacidades de inteligencia artificial para el análisis de imágenes, el monitoreo en tiempo real, el almacenamiento inteligente de información y la generación de alertas que faciliten la toma de decisiones de las autoridades.

“La seguridad no puede quedarse en discursos. Los ciudadanos nos han dicho que quieren sentirse más seguros y nosotros estamos respondiendo con inversiones concretas. Gobernar con el oído significa escuchar a la gente, pero también actuar. Hoy Cartagena avanza hacia una seguridad más inteligente, moderna y mejor preparada para enfrentar los desafíos del presente y del futuro”, declaró Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena.

La selección de las cámaras incluye los principales puntos de acceso a la ciudad, corredores de alta movilidad vehicular, sectores turísticos y zonas de gran afluencia. Foto: Distriseguridad - API

Entre las funciones del sistema está la identificación de vehículos requeridos por las autoridades y la detección de placas relacionadas con actividades ilícitas. El análisis automatizado de información en tiempo real también permitirá apoyar los procesos investigativos. Por su parte, el reconocimiento facial fortalece las labores de identificación y verificación en zonas estratégicas de alta concentración de personas.

Jaime Hernández Amín, director de Distriseguridad, señaló que el proyecto representa uno de los avances tecnológicos más importantes para el sistema de seguridad de la ciudad en los últimos años. “Estamos fortaleciendo las capacidades tecnológicas de Cartagena con herramientas de IA, reconocimiento facial y lectura automática de placas que permitirán optimizar el monitoreo, apoyar las investigaciones y mejorar la articulación con las autoridades, especialmente con la Policía Metropolitana. Es una apuesta por una seguridad más eficiente, preventiva y basada en información estratégica al servicio de los cartageneros”, manifestó Hernández.

Con este proyecto, la Alcaldía de Cartagena, a través de Distriseguridad, busca consolidar un modelo de vigilancia apoyado en herramientas tecnológicas para proteger la vida, fortalecer la convivencia y mejorar la respuesta institucional frente a los fenómenos delincuenciales que afectan a los ciudadanos.

Contenido elaborado con el apoyo de Distriseguridad.