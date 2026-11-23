Los arquitectos que participaron en la construcción del Capitolio Nacional mantuvieron la visión original de Tomás Cipriano de Mosquera: romper con la herencia colonial española y proyectar una república inspirada en los ideales de las civilizaciones clásicas. Según el guía profesional Giovany Alfonso, la distribución de sus espacios tomó como referencia otros grandes escenarios del poder, como el Capitolio de Washington y los modelos parlamentarios británico y francés. De hecho, el arquitecto británico Thomas Reed diseñó una Cámara inspirada en la de los Comunes y un Senado semejante al de los Lores.

Con el paso de los años, otros arquitectos –como Gastón Lelarge y Alberto Manrique Martín– se sumaron al proyecto y dejaron su propia impronta en la obra. La organización interior no es casual. El ala oriental está destinada al Senado y la occidental a la Cámara de Representantes; dos corporaciones que comparten edificio, pero conservan recintos y dinámicas propias. Entre ambas, los patios Tomás Cipriano de Mosquera y Rafael Núñez articulan los recorridos y conectan los distintos ambientes.

Por su parte, salones como el de la Constitución y el Boyacá acogen reuniones de comisiones, actos protocolarios y encuentros institucionales. En el Salón de la Constitución, por ejemplo, las sillas aún conservan un monograma con las letras E, U y C –Estados Unidos de Colombia–, una huella tangible del pasado federal del país. Así mismo, todos los pasillos, accesos y conexiones fueron concebidos para facilitar el tránsito continuo de los congresistas entre reuniones, debates y sesiones, respondiendo a una labor legislativa que exige coordinación y movimiento permanente. Así, cada espacio refleja un poder que no se ejerce únicamente desde la tribuna, sino también en las conversaciones, acuerdos y discusiones que preceden a cada votación.

El Salón Elíptico

Este es uno de los espacios más emblemáticos del Capitolio y el recinto donde sesiona la plenaria de la Cámara de Representantes. Aquí se reúne el Congreso en pleno cada 20 de julio para instalar una nueva legislatura y se celebran actos de máxima trascendencia institucional, como la posesión presidencial. Su diseño semicircular concentra todas las miradas en la mesa directiva y la tribuna, puntos desde donde se orientan las discusiones y se dirige el debate.

Bajo esta arquitectura, los congresistas ocupan sus curules organizados por bancadas frente a la mesa directiva. Desde allí, el presidente de la corporación conduce la sesión, mientras el secretario verifica el quorum, llama a lista y lee el orden del día; pasos indispensables para darles validez a las decisiones. El recinto también está abierto a la ciudadanía: desde las graderías, el público puede presenciar las sesiones y observar de primera mano cómo se tramitan los asuntos que definen el rumbo del país. En el Capitolio, la arquitectura trasciende el ornamento y la memoria histórica. La ubicación de sus recintos, la disposición de las curules, sus patios, salones y las zonas destinadas al público y la prensa materializan una forma de organizar el poder, facilitar su ejercicio y hacerlo visible ante la sociedad.