Cafam ha desarrollado una oferta que busca responder a distintas necesidades de los trabajadores y sus familias, desde servicios de salud, educación y recreación hasta crédito, seguros y droguerías. Esa diversidad hace parte de la naturaleza de las cajas de compensación familiar: convertirse en una plataforma de servicios y oportunidades que acompañe a sus afiliados en diferentes momentos de la vida.

Hablar de Cafam implica conversar sobre una organización que ha ampliado progresivamente los espacios desde los que puede generar bienestar. Una Caja llena de posibilidades de acceso, acompañamiento y desarrollo. Una muestra de esa dimensión está en los recursos destinados a sus afiliados. En el último periodo reportado, Cafam otorgó $6.974 millones en subsidios a trabajadores de las categorías A y B, mientras que su red de Droguerías registró 18,9 millones de transacciones durante el año. Dimensionando el alcance de una infraestructura que hace parte de la vida cotidiana de millones de personas.

El alcance de estos servicios no se limita exclusivamente a los afiliados de la caja. Droguerías Cafam también ha desarrollado alianzas con seis cajas de compensación familiar para atender a afiliados que no cuentan con este servicio dentro de su propia oferta. De esta manera, una misma red puede convertirse en un canal de acceso para trabajadores vinculados a diferentes cajas.

Origen Local: historias que abren oportunidades

Una droguería también puede ser un espacio para descubrir marcas colombianas y las historias de quienes se atrevieron a emprender. Así nace Origen Local, una iniciativa de Droguerías Cafam que conecta estos proyectos con nuevos consumidores a través de canales físicos y digitales.

Pablo y Felipe, dos hermanos, encontraron durante un viaje con amigos la oportunidad de crear una alternativa práctica para rehidratarse después de una fiesta. Así nació AQUALIV, una bebida con electrolitos, sin azúcar y en sobres fáciles de llevar, hecha en Colombia para personas con estilos de vida activos.

Origen Local, iniciativa de Droguerías Cafam, conecta emprendimientos colombianos con nuevos consumidores. Foto: Suministrada - API

Gary y Beto, amigos que comparten una vida activa, se preguntaron cómo simplificar el bienestar entre el deporte, el gimnasio y las exigencias cotidianas. De esa inquietud nació Happy Sapiens, una marca de bebidas funcionales para quienes buscan sentirse bien sin complicar sus rutinas.

Tommaso, un anglo-italiano enamorado de Colombia, encontró en la riqueza natural de la Amazonía la inspiración para Proyecto Selva, una marca de cuidado masculino que lleva la biodiversidad a productos especializados e invita a vivir el autocuidado de una manera más natural.

En Medellín, Santiago y un grupo de amigos crearon Barba Roja, una barbería-bar donde los hombres podían cuidarse sin prejuicios. En 2020, esa experiencia dio paso a Barba Roja Man Care, una línea de productos colombianos que lleva el cuidado masculino al hogar y propone una forma más cercana de vivir ese ritual.

La historia de Casa Ocho nació de una experiencia familiar. Acompañar a un ser querido durante un proceso de cáncer llevó a Daniela a reflexionar sobre el autocuidado y las decisiones conscientes. De esa vivencia surgió una marca que integra bienestar, ciencia y naturaleza para transformar la manera de cuidar la piel.

Aunque sus caminos son distintos, estas cinco marcas comparten algo esencial: nacieron de personas que identificaron una necesidad y decidieron convertir sus ideas en oportunidades.

Con Origen Local, Droguerías Cafam abre espacios para que estos emprendimientos lleguen a nuevos públicos y fortalezcan sus negocios. Una apuesta que refleja cómo el bienestar también se construye al acompañar el talento colombiano y contribuir al desarrollo del país.

*Contenido elaborado con el apoyo de Cafam