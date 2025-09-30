Droguerías en territorios apartados han generado más de $425 mil millones en lo que va de 2025

En Colombia, donde las distancias y la geografía suelen ser un reto para acceder a la salud, miles de familias dependen de la droguería de su barrio como primer punto de atención. Hoy existen más de 33.800 droguerías independientes en el país, muchas de ellas familiares y atendidas por sus dueños, que se convierten en el lugar más cercano para conseguir medicamentos, recibir orientación y resolver necesidades de salud.

Dentro de esta red, cerca de 1.408 establecimientos se encuentran en zonas rurales o de difícil acceso, en municipios como Arauca, Quibdó, Tumaco, Leticia, Mitú o Providencia.

El modelo cooperativo ha permitido que estos puntos permanezcan abastecidos pese a los retos logísticos, de seguridad y de transporte que impone el territorio. Para garantizar el suministro, se combinan rutas terrestres, aéreas y fluviales, además de protocolos de abastecimiento preventivo y coordinación con operadores locales. En ciudades principales, los pedidos suelen entregarse en 24 a 48 horas, mientras que en municipios remotos los tiempos de entrega oscilan entre tres y siete días.

Más allá del impacto económico, estas droguerías juegan un papel clave en las comunidades donde operan: aseguran el acceso a medicamentos esenciales, generan empleo local y se convierten en espacios de orientación en temas de salud. En palabras de su gerente general, Daniel Quirós, “cada droguería que se mantiene abastecida en una vereda o municipio remoto representa una comunidad con mayor acceso a salud, empleo y desarrollo”.