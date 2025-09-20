Emprendimientos colombianos ahora en Droguerías Cafam, así puede participar

En Colombia, cada emprendimiento es una historia de valentía. Alguien que soñó con transformar una idea en un producto, que enfrentó la incertidumbre con creatividad y que decidió apostar por el país. Consciente de esa realidad, Cafam, como caja de compensación, ha creado espacios y programas que fortalecen el tejido empresarial y acompañan a quienes trabajan día a día por abrirse camino.

Uno de esos espacios es Proyecta, un programa diseñado para sus empresas afiliadas, que reúne múltiples beneficios para impulsar el crecimiento empresarial y el fortalecimiento organizacional. Desde asesorías hasta formación y conexiones estratégicas, Proyecta se convierte en un aliado que permite a los negocios mantenerse un paso adelante en un entorno competitivo y en constante cambio.

Cafam, sin embargo, todavía va mucho más allá. Entendiendo que detrás de cada producto hay una historia que merece ser contada, Droguerías Cafam lanzó ‘Origen Local’, una campaña que visibiliza y apoya a los emprendedores colombianos que han creado productos de cuidado personal, cuidado de la piel y de bienestar cargados de calidad, propósito y autenticidad.

“No todos los productos nacen en las fábricas. Algunos lo hacen en cocinas, talleres improvisados, en sueños que no se rinden”, aseguró el equipo de Droguerías Cafam, que recorrió historias y emprendimientos para darles una vitrina más grande: las droguerías y la vida de miles de personas.

Origen Local es mucho más que una selección de productos, es una plataforma que conecta a los emprendedores con los clientes desde la confianza y la cercanía. Cada artículo que hace parte de la campaña estará disponible en puntos físicos y en la tienda virtual de Droguerías Cafam, identificado con un sello especial que lo reconoce como parte de esta iniciativa.

La campaña todavía sigue abierta. Si es emprendedor y su historia refleja calidad,bienestar e innovación, también puede postularse y hacer parte de esta red que cuida, conecta y transforma. A través de Proyecta y Origen Local, Cafam reafirma su compromiso con el país: apoyar a las empresas afiliadas, darles voz a los emprendedores y construir juntos un ecosistema en el que los sueños crezcan y lleguen más lejos. Conozca más de esta iniciativa en www.drogueriascafam.com.co/content/1308-origen-local