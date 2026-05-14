Colombia se consolida como uno de los mercados claves para Eurofarma en América Latina

Eurofarma consolidó durante 2025 uno de los periodos de mayor crecimiento de su operación regional y posicionó a Colombia como uno de los mercados con mejor desempeño dentro de su estrategia internacional en América Latina.

El negocio farmacéutico en Colombia crece mientras aumenta la dependencia de medicamentos importados

La farmacéutica presentó por primera vez un Informe Integrado de Sostenibilidad bajo estándares internacionales de reporte corporativo, documento que reúne resultados financieros, ambientales y operativos alcanzados durante el último año.

Según el reporte, la compañía alcanzó ingresos netos superiores a USD 2,24 mil millones, cifra que representó un crecimiento de 13,7% frente al año anterior.

Además, las operaciones internacionales ya representan el 25% de los ingresos consolidados del grupo, impulsadas por la expansión regional y el fortalecimiento de su portafolio de medicamentos genéricos y de prescripción.

Dentro de esa estrategia, Colombia apareció como uno de los mercados más relevantes para la compañía. Eurofarma destacó que el país alcanzó un récord histórico de ventas durante 2025 y fortaleció la expansión regional de Genfar hacia 11 países latinoamericanos.

Actualmente, la farmacéutica mantiene operaciones industriales en Bogotá y Cali integradas a su red regional de manufactura.

La empresa también aceleró inversiones relacionadas con innovación y sostenibilidad. Durante el último año destinó cerca de USD 137,7 millones a proyectos de innovación y mantiene un pipeline superior a 350 proyectos activos, respaldados por más de 770 científicos enfocados en desarrollo de nuevos productos. Solo en 2025 lanzó más de 300 nuevos SKUs en sus distintos mercados.

En paralelo,la entidad invirtió cerca de USD 28 millones en sostenibilidad, incluyendo iniciativas de energía renovable y expansión de proyectos ESG en América Latina.

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Colombia hace parte de los países donde la compañía ya opera con energía 100 % renovable trazable, junto con Brasil, Chile, Guatemala y Uruguay.

Actualmente, Eurofarma tiene presencia en 24 países, cuenta con más de 13.000 colaboradores, opera 11 plantas industriales y produjo alrededor de 630 millones de unidades farmacéuticas durante 2025, consolidándose como una de las compañías farmacéuticas con mayor crecimiento en América Latina.